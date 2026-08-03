Зеленский планирует назначить Умерова главой Службы внешней разведки, – источник

Новым секретарем СНБО должен стать бывший глава МВД Игорь Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник.

"Глава государства должен назначить Рустема Умерова руководителем СВР", – отметил источник.

В то же время новым секретарем СНБО вместо Умерова должен стать Игорь Клименко, бывший министр внутренних дел.

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Как известно, в настоящее время врио главы Службы внешней разведки Украины является Олег Луговский.

Ранее Службу внешней разведки (СВР) возглавлял нынешний руководитель Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко.

Умеров был назначен главой СНБО в июле 2025 года, до этого он занимал должность министра обороны.

Кадровые изменения в СНБО

31 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, решением Зеленского из состава СНБО исключили экс-главу МВД Игоря Клименко, бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего министра экономики Алексея Соболева и бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Вместо них в состав Совета указом президента Украины включены министр внутренних дел Иван Выговский; главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый; премьер-министра Украины Сергея Корецкого; министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко; министра юстиции Дениса Маслова; первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада; исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

Кроме того, в состав СНБО утвердили первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Ранее Зеленский заявлял, что Игорю Клименко предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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