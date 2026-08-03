До 46 гривен за доллар: аналитик объяснил, почему гривня рискует ослабнуть уже в августе

Дополнительное давление на валютный рынок окажет полное проявление последствий портовой блокады.

Август может стать месяцем, когда сезонные и фундаментальные факторы будут одновременно работать против гривни. По базовому сценарию курс доллара может достичь отметки 46 гривень, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, август исторически является неблагоприятным для национальной валюты. За последние 26 лет в 15 случаях гривня в этом месяце ослаблялась по отношению к доллару в среднем на 1,15%.

Дополнительное давление на валютный рынок, по мнению эксперта, создаст полное проявление последствий портовой блокады. Из-за сокращения валютной выручки от экспорта предложение валюты может уменьшиться на 25 млн долларов в сутки, а при негативном развитии событий – до 50–75 млн долларов. Также среди факторов риска он называет рост импорта газа и товаров перед осенним сезоном и более активное накопление населением иностранной валюты после периода отпусков.

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"Подготовка к зиме, девальвационные ожидания, накопление из-за возможного риска вынужденной будущей релокации. Допускаю, что уже во второй половине августа мы увидим заметный рост спроса на наличные", – считает Шевчишин.

Кроме того, аналитик не исключает возможных задержек с получением международного финансирования, если парламент не примет необходимые для МВФ законопроекты.

В то же время Шевчишин отмечает, что сдерживать ослабление гривни могут недавнее повышение учетной ставки НБУ до 15,5%, что сделает гривневые депозиты и ОВГЗ более привлекательными, достаточный уровень международных резервов и дальнейшее поступление внешней финансовой помощи.

В базовом сценарии, который аналитик оценивает как наиболее вероятный (70%), Нацбанк позволит курсу перейти в новый диапазон. По его прогнозу, на межбанковском рынке доллар будет торговаться в пределах 45–46 грн, а наличный курс составит 45,20–46 грн за доллар.

"Этот сценарий соответствует и экономической логике, и сезонности, и позиции МВФ относительно гибкости", – отметил эксперт.

В то же время негативный сценарий, вероятность которого Шевчишин оценивает в 20%, предполагает рост курса до 46–46,5 грн, если портовая блокада затянется, а сотрудничество с МВФ осложнится.

"Длительная портовая блокада, ограниченные возможности для перенаправления украинского экспорта, высокие цены на топливо и тарифы УЗ обездвижат значительную часть экспортеров. Отсутствие перспектив деэскалации до конца сентября, нефть выше 95 долларов… Этот сценарий становится еще более вероятным, если Рада не примет законы-маяки после 18 августа", – пишет аналитик.

По наименее вероятному оптимистическому сценарию Шевчишин ожидает курс доллара в пределах 44,75–45,25, а евро – 52–52,50. Это будет возможно при условии деэскалации вокруг Ирана со снижением цены на нефть ниже 80 долларов и успешной переориентации экспортных потоков через сушу и порты Европы или взаимных договоренностей по зерновым коридорам.

Аналитик подчеркнул, что девальвационный тренд сохраняется, и к концу 2026 года он ожидает курс доллара в диапазоне 45,5–46,7 грн. В то же время, по его оценке, в первую неделю августа НБУ, вероятно, будет по-прежнему удерживать курс без существенных изменений, наблюдая за развитием ситуации.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,41 грн/евро.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7–45,7 гривни, а курс евро – в коридоре 51–52,50 гривни. По базовому сценарию резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается.

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