Некоторые народные средства помогут впитать неприятный аромат из холодильника.

Неприятный запах в холодильнике может испортить аппетит, ведь переходит и на сами продукты. Он появляется из-за испорченной еды, бактерий или засора в дренаже. Даже если выбросить протухшую еду из холодильной камеры, аромат все равно останется. Мы разобрались, как убрать запах из холодильника без мытья и применения химии.

Как убрать запах из холодильника народными средствами

Если из холодильной камеры плохо пахнет, рекомендуется промыть полки и стенки кухонным средством. Также аромат можно убрать без мытья, используя натуральные поглотители запаха. При этом использовать химические препараты не рекомендуется, иначе они могут попасть в еду.

Отличный вариант, что положить в холодильник, чтобы убрать запах, это активированный уголь. Он работает как "губка", впитывая из воздуха неприятный аромат. Измельчите десять таблеток в порошок, насыпьте в небольшую миску и поставьте на полку среди продуктов.

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Пищевая сода - ещё одно средство, что хорошо поглощает неприятные запахи. Для избавления от нежелательных ароматов поставьте в холодильник емкость со стаканом соды. Уже через сутки пахнуть будет намного приятнее.

Натуральный ароматизатор можно сделать из молотого кофе. 50 граммов кофейных зерен перемалывают и насыпают в миску, после чего оставляют в холодильнике на 3 дня.

Из жидких средств также есть варианты, чем убрать запах из холодильника в домашних условиях. Для этих целей отлично подойдут лимонный сок или раствор уксуса поровну с водой. Замочите в жидкости губку и протрите ею стенки и все полки внутри техники. Такие средства не только уничтожают плохой аромат, а также убивают бактерии и растворяют старую грязь.

Стоит понимать, что использование таких самодельных устранителей аромата не решает саму проблему. Поэтому перед тем, как убрать запах в холодильнике, желательно найти его источник. Проведите ревизию содержимого и выбросьте всё, что перешагнуло за свой срок годности.

Иногда неприятный запах накапливается в уплотнителе дверцы. В таком случае можно протереть резинку уксусом или заменить на новую. Если в холодильнике нет ни плесени, ни испорченных продуктов, возможно надо прочистить дренажную систему.

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