Путешественников призвали не спешить выбрасыть билет на самолет: он еще может пригодиться

Посадочный талон лучше сохранять какое-то время на случай распространенных проблем после поездки.

В век цифровых технологий люди все больше пытаются минимизировать свой бумажный след, в том числе в путешествиях. Например, в прошлом году лоукостер Ryanair полностью отменил бумажные билеты.

Однако бывалые путешественники предупреждают, что пассажирам не стоит спешить слишком рано выбрасывать или удалять с телефона посадочные талоны на самолеты, пишет Travel + Leisure.

"Вы подготовились к поездке, распечатали посадочный талон и прибыли в пункт назначения. На этом этапе может возникнуть соблазн выбросить билет или удалить сохраненный скриншот посадочного талона, но, возможно, стоит сохранить его еще немного", – отмечают авторы материала.

Видео дня

По словам тревел-экспертов, сохранение посадочного талона может принести несколько неожиданных преимуществ даже после окончания поездки и потенциально сэкономить туристам время, деньги и нервы в будущем.

Бывалые путешественники поясняют, что и в системах авиакомпаний случаются сбои. В случае с перевозчиками, которые начисляют мили за перелеты пассажирам, принимающим участие в их программах лояльности, ценные данные о поездки могут исчезнуть из их системы. С помощью посадочного билеты пассажирам будет проще "отвоевать" свои драгоценные мили.

Аналогично сохраненный билет станет дополнительным аргументом для пассажира, решившего обратиться в страховую компанию за компенсацией в случае задержки или отмены рейса, а также потери багажа.

Кроме того, эксперты советуют туристам быть осторожными с тем, как они утилизируют посадочный талон. Дело в том, что его штрих-код содержит много конфиденциальных личных данных, включая адрес электронной почты, номер телефона или многое другое. Потому эксперты рекомендуют измельчать бумажные билеты перед тем как их выкинуть.

Другие полезные советы авиапассажирам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее сотрудник аэропорта раскрыл секрет, как забрать свой чемодан с багажной ленты в аэропорту раньше других.

В свою очередь британский аэропорт поделился неожиданным секретом, как быстрее пройти проверку на безопасность в аэропорту, избежав очередей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.