Цены на нефть обвалились после заявления Трампа: сколько стоит баррель 'черного золота'

США и их союзники пытаются возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Цены на нефть в понедельник, 3 августа, упали более чем на 4 доллара за баррель. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил новый удар по Ирану, пытаясь заключить новое мирное соглашение, сообщает Reuters.

По состоянию на 10:02 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent подешевели на 4,65 доллара, или 5,29%, – до 83,28 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне 79,47 доллара за баррель, потеряв 5,20 доллара, или 6,14%.

В прошлом месяце оба эталонных сорта нефти подорожали более чем на 20% после возобновления боевых действий между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок вызвали нападения на несколько танкеров у побережья Омана, которые усилили опасения по поводу безопасности судоходства и заставили перевозчиков избегать захода в Персидский залив для погрузки нефти.

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Признаком деэскалации стало то, что вечером в субботу, 1 августа, Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Иран и другие страны Ближнего Востока попросили времени для завершения соглашения, которое обеспечит "немедленное, полное и безоговорочное" возобновление судоходства через Ормузский пролив и "положит конец ядерной угрозе со стороны Ирана".

"Главный вопрос заключается в том, не повторится ли на этой неделе сценарий прошлого: когда надежды на заключение соглашения исчезли из-за нежелания Ирана идти на уступки и его попыток и в дальнейшем использовать свой контроль над Ормузским проливом в качестве рычага давления. Это может проявиться, в частности, в виде атаки на американскую военную базу или танкер, проходящий по этой водной артерии", – отметил рыночный аналитик IG Тони Сайкамор.

По данным Reuters, два танкера с саудовской нефтью в эти выходные прошли через пролив Баб-эль-Мандеб, выйдя из Красного моря. В то же время движение судов в Ормузском проливе замедлилось после сообщений о нападениях на корабли.

Отметим также, что 2 августа страны-члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) одобрили увеличение квоты на добычу нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки, начиная с сентября. Это решение завершит сворачивание одного из этапов добровольного сокращения добычи, введенного странами альянса.

Перебои с экспортом нефти из Персидского залива, а также из России и Казахстана, вызванные войнами с Ираном и в Украине, привели к тому, что последовательные ежемесячные увеличения квот ОПЕК+ в течение большей части этого года не обеспечили дополнительных объемов нефти на рынке и почти не повлияли на цены.

Война в Иране и рынок нефти – последние новости

Во второй половине июля судоходство через Ормузский пролив упало до минимумов из-за эскалации военного конфликта между США и Ираном. В связи с возобновлением боевых действий цены на "черное золото" вновь начали стремительно расти.

Война в Иране напрямую влияет на перспективы российской экономики и способность Москвы вести войну против Украины. По мнению аналитиков, рост мировых цен на нефть обеспечил Кремлю более 13 млрд евро дополнительных поступлений, однако удары беспилотников по нефтяной инфраструктуре создали для российской экономики новые вызовы.

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