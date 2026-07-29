Sony показала первый трейлер приключенческой комедии 'Джуманджи: Открытый мир'

Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер приключенческой экшен-комедии "Джуманджи: Открытый мир" (Jumanji: Open World), которая станет пятой и заключительной частью популярной франшизы.

На этот раз аватары из видеоигры "Джуманджи" в исполнении Дуэйна "Скалы" Джонсона ("Широко шагая", "Форсаж: Хоббс и Шоу","Черный Адам", "Крушащая машина", "Моана"), Джека Блека ("Школа рока", "Minecraft: Фильм", "Анаконда"), Кевина Харта ("Полтора шпиона", "Сумасшедший патруль", франшиза "Очень страшное кино") и Карен Гиллан (франшиза "Стражи Галактики", сериал "Доктор Кто") перенесет в реальный мир накануне Рождества.

Жителям реального мира придется придумать, как вернуть героев игры и различных опасных существ из нее в их мир, а также закрыть чревоточину между двумя мирами.

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Также к своим ролям из предыдущих фильмов вернулись Ник Джонас ("Мидвей", "Ходячий хаос"), Алекс Вольфф ("Моя большая греческая свадьба 2", "День патриота", "Реинкарнация", "Оппенгеймер", "Тихое место: День первый"), Дэнни ДеВито ("Жемчужина Нила", "Близнецы", "Бэтмен возвращается", "Человек на Луне", сериал "В Филадельфии всегда солнечно") и Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд").

Как и предыдущие две части, фильм снял Джейк Касдан ("Плохая училка", "Кодовое имя "Красный").

В мировой прокат фильм выйдет 25 декабря 2026 года.

Франшиза "Джуманджи" – что известно

Первый фильм серии "Джуманджи", основанный на одноименной детской книге Криса Ван Олсбурга 1981 года, вышел в 1995 году. Общая концепция истории предполагает перемещение людей из реального мира в настольную игру "Джуманджи", действие которой происходит в джунглях, населенных загадочными животными. Чтобы выбраться оттуда, главные герои должны пройти игру.

В первой части главные роли исполнили комик Робин Уильямс ("Общество мертвых поэтов", "Миссис Даутфайр", "Искусственный разум", франшиза "Ночь в музее") и юная Кирстен Данст ("Интервью с вампиром", "Меланхолия", "Восстание штатов", франшиза "Человек-паук"), а режиссером выступил Джо Джонстон ("Дорогая, я уменьшил детей", "Парк Юрского периода 3", "Первый мститель"). Фильм, хотя и получил смешанные отзывы критиков, но был успешен в прокате.

В 2005 году вышло продолжение франшизы "Затура: Космическое приключение", снятое по еще одной книге Криса Ван Олсбурга 2002 года. Однако если книги "Джуманджи" и "Затура" были сюжетно связаны, то фильмы стали самостоятельными произведениями. На этот раз главных героев во время игры в настольную игру "Затура" перенесло в космос. Среди исполнителей главных ролей в картине были юные Джош Хатчерсон (франшизы "Голодные игры", "Пять ночей у Фредди") и Кристен Стюарт ("Ангелы Чарли", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Любовь, ложь и кровопролитие", франшиза "Сумерки"). Здесь, напротив, фильм Джона Фавро (франшизы "Железный человек", "Мандалорец") понравился критикам, но не окупился в прокате.

В 2017 году франшизу перезапустили фильмом "Джуманджи: Зов джунглей", главные роли в которой сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. В 2019 году все они вернулись в сиквеле "Джуманджи: Следующий уровень". Обе части были положительно восприняты критиками и стали кассовыми хитами, собрав в сумме почти 2 млрд долларов.

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