СМИ нашли российский след в бизнесе депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко: её активы могут арестовать

Активы компании "Украинский продовольственный альянс ЭКО", объем которых превышает 250 млн грн, могут быть арестованы в рамках расследования уголовного дела о незаконном захвате более 125 земельных участков в Житомирской области. Компания принадлежит депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко, которую исключили из одной из фракций за наличие российского паспорта. Арест активов этого бизнеса может поставить под угрозу всю группу компаний "Зоря Агрогруп", принадлежащую предпринимательнице, пишет издание "Коротко.Про".

Речь идет об уголовном производстве №12025065490000163 в отношении ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445). Костюшко грозит арест всего имущества. "Речь идет о самовольном занятии земельных участков и обвинениях в незаконной обработке 125 земельных участков общей площадью около 180 га. Поскольку нанесенный ущерб достигает почти 2 млн грн, в качестве мер по обеспечению иска потерпевшая сторона пыталась инициировать арест имущества "УХА ЭКО" – это права аренды почти на 3 тысячи участков, обширный парк автомобильной и сельскохозяйственной техники, ряд помещений и хозяйственных построек – то есть весь имущественный комплекс, обеспечивающий компании активы на сумму свыше 250 млн грн", – говорится в статье.

Издание напоминает, что, согласно опубликованным в СМИ данным, в агрофирму депутата Ирины Костюшко инвестировал средства бывший владелец подпадающей под санкции российской компании "Росгосстрах" Данил Хачатуров. Он – фигурант "кремлевского списка" – перечня российских олигархов, наиболее приближенных к Владимиру Путину. Через кипрскую компанию Amagere Holding, которая является формальным бенефициаром ряда агрофирм из орбиты Костюшко, Хачатуров осуществлял инвестиции в недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. Номинальный директор компании Деметра Ставринова также является директором ряда компаний, подпадающих под санкции в Украине. Кстати, у Ирины Костюшко есть вид на жительство в Великобритании. А сейчас она ещё и строит жильё в Швейцарии, что в очередной раз свидетельствует о том, что она не собирается развивать компании в Украине, а просто использует их для вывода средств в офшоры для российских владельцев бизнеса. Говорят, уже сегодня Костюшко ищет надежные способы вывода денег от нового урожая, – пишет издание.

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Кроме того, компании Костюшко ранее уже фигурировали в ряде других уголовных дел. В частности, речь идет о схемах "возвращения колхозов из небытия", когда на основании фиктивных документов принимаются решения о "возрождении" расформированных более 20 лет назад коллективных сельскохозяйственных предприятий, и их нераспаеванная земля переписывается на подконтрольные мошенникам фирмы. Одна из фирм Костюшко – ПОСП "Заря" – по такой схеме 12 лет незаконно пользовалась более чем 500 га земель, которые должны были быть переданы в земельный запас Коростенской общины.

На части этих участков, которые ранее были залесены, компании Костюшко провели незаконную вырубку лесов. Из-за этого они стали фигурантами еще одного уголовного дела о незаконной вырубке лесов. "Лысые земли" после вырубки сдали в аренду компании ООО "Фин-Инвест Полесье". Её новое название – "Сильгосплан", сейчас она находится в состоянии банкротства. Однако на момент сделки она фигурировала в уголовном производстве о выводе десятков миллионов долларов на зарубежные счета из банка "Сич" и, по данным правоохранительных органов, входила в состав финансово-конвертационного центра. Также ООО "Фин-Инвест Полесье" фигурировало в другом уголовном производстве по материалам УСБУ в Житомирской области об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (более 11 млн грн.), участвовала в схемах теневого вывоза зерна.

Недавно компании Костюшко также заподозрили в фиктивном предпринимательстве и легализации "чёрного зерна". Речь идёт о незаконном экспорте и минимизации уплаты налогов. В частности, фирмы участвуют в передаче земельных участков в фиктивную субаренду для создания видимости производственной деятельности для фирм, продающих агропродукцию за границу "по чёрным схемам", и нуждаются для этого в легальных документах о якобы "чистом" выращивании продукции. Схема также способствует минимизации уплаты налогов, в том числе в местный бюджет.

По мнению авторов, наличие такого "букета" уголовных дел негативно сказывается на кредитной истории и возможности получать новые кредиты в банках на развитие бизнеса или другие нужды для всех компаний Костюшко. "Из-за этого, по некоторым данным, существенно нервничает основной инвестор этого бизнеса Даниил Хачатуров, который планировал на данном этапе уже начать возвращать вложенные в бизнес депутатки миллионы долларов", – говорится в статье. И остается открытым вопрос, куда пойдут деньги от выращенного нового урожая.

Кроме того, постоянный риск наложения ареста на активы существенно сужает круг желающих сотрудничать с "Зоря Агрогруп" – как подрядчиков, так и поставщиков, а главное – арендодателей среди крестьян, поскольку арестованные права аренды фактически "замораживают" деятельность на участках, а значит, рассчитывать даже на минимальные арендные платежи уже не приходится.

Напомним, компании группы "Зоря Агрогруп" обрабатывают около десяти тысяч гектаров земли в Житомирской области.