Почему на самом деле туалеты в средневековых замках строили на высоте до 10 метров

Уборные располагались на высоте около 10 метров, а их конструкция не только облегчала жизнь обитателям крепостей, но и могла способствовать обороне.

Когда сегодня туристы посещают средневековые замки, их внимание привлекают массивные стены, башни и оборонительные сооружения. Однако одна малозаметная деталь может многое рассказать о повседневной жизни людей того времени. Речь идет о туалетах, которые часто строили прямо в выступах замковых стен на высоте около 10 метров над землей, пишет портал Hamu és Gyémánt.

Такие уборные называли гардеробами или privy. Обычно они состояли из деревянного сиденья с отверстием, под которым располагалась вертикальная шахта. Через неё нечистоты попадали в выгребную яму, ров или просто к подножию крепостной стены. Такая конструкция позволяла не переносить отходы через внутренние помещения крепости.

Высокое расположение было прежде всего практичным решением. Оно упрощало отвод отходов за пределы жилых помещений замка. В то же время комфортным такое решение назвать было трудно.

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Нечистоты, скапливавшиеся у подножия стен или в рвах, особенно летом, становились источником сильного зловония и привлекали насекомых. Чтобы хоть немного уменьшить неприятный запах, жители использовали душистые травы, цветы и устраивали небольшие вентиляционные окна.

От зловония страдали даже короли

Проблема была настолько серьёзной, что от неё не были застрахованы даже монархи.

Так, в XIII веке английский король Генрих III обратился к коменданту Лондонского Тауэра с требованием построить новый туалет, ведь старый был неудачно расположен и издавал слишком сильную вонь. На эти работы правитель разрешил потратить до 100 фунтов стерлингов – огромную сумму по меркам того времени.

Туалеты могли стать частью обороны

Шахты средневековых туалетов иногда выполняли и неожиданную функцию. Из-за их расположения у стен нападавшие обычно не рисковали подниматься именно в этих местах.

Впрочем, история знает исключения. Во время осады замка Гайяр в Нормандии в 1204 году французские воины, по преданию, смогли проникнуть в крепость именно через один из таких проходов. После этого выход из шахты якобы замуровали, чтобы исключить повторение подобного случая.

Какими были общественные туалеты

Не намного лучше была ситуация и в средневековых городах. До XV века в Лондоне действовали общественные уборные, некоторые из которых строили прямо над мостами, чтобы отходы попадали непосредственно в реку.

Одной из самых известных была общественная уборная Лонгхаус Уиттингтона, которая могла одновременно принимать до 128 человек. Для мужчин и женщин там были отдельные места.

Несмотря на то, что сегодня средневековые туалеты могут казаться примитивными и антисанитарными, для своей эпохи они были практичным инженерным решением. В отсутствие канализации и водопровода именно такая конструкция позволяла хотя бы частично решить проблему утилизации отходов в крупных крепостях и городах.

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