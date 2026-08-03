Хватит наглеть: в Италии будет больше бесплатных пляжей

Итальянские власти решили взяться за окончательно обнаглевших владельцев частных пляжей.

В последние годы все чаще можно было услышать жалобы от туристов на практику платных пляжей в Италии, которых становится все больше и больше.

Однако, судя по всему, итальянские власти устали от наглости владельцев часных пляжей, захватывающих все больше пространста на берегу моря и вынуждающих туристов платить завышенные цены за их посещение, пишет Tagesschau.

В частности, в нескольких регионах планируется закрыть частные пляжные клубы и превратить их в общественные.

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Например, на римском городском пляже Остия, по распоряжению местного совета, в разгар сезона отпусков были закрыты и снесены несколько частных пляжных клубов. На их месте будет построен общественный пляж, свободно доступный для всех.

В обозримом будущем власти Рима планируют увеличить площадь бесплатного пляжа с нынешних 1,2 километра до 6,5 километров (из 11,3 километра общей площади). Кроме того, вместо 70 частных пляжных клубов в будущем в Остии останется только 35.

Это связано с тем, что, как и в других странах Европы, береговая линия в Италии фактически принадлежит государству, а потому, по закону, берег должен быть свободным и общедоступным повсюду. Однако на деле более половины пляжей находятся в частной аренде – и долгое время власти закрывали на проблему глаза, здавая их в аренду неофициально по смехотворно низким ценам.

В итоге на сегодняшний день вдоль 7500 километров средиземноморского побережья Италии расположены тысячи частных пляжных заведений (stabilimenti balnear), сдающих в аренду шезлонги и зонтики – официально их насчитывается более 7300, однако реальное число может быть значительно выше. Большинство из них – семейные предприятия.

В настоящее время средняя цена аренды двух шезлонгов и зонтика составляет около 40 евро в день. В некоторых регионах, таких как Тоскана, это может быть значительно дороже.

Особенности пляжей в Италии

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по состоянию на май 2026 года в Италии насчитывалось 525 пляжей с наградой "Голубой флаг".

Однако из-за сильного ажиотажа этим летом туристы вынуждены бронировать места на некоторых из популярных итальянских пляжей заранее – и, разумеется, это не бесплатно.

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