46-летняя Витвицкая призналась, сколько килограммов набрала во время беременности

Ведущая готовится стать мамой впервые.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая готовится впервые стать мамой в свои 46 лет, на 33-й неделе беременности вышла в декрет и откровенно призналась, сильно ли она поправилась в этот особенный период.

Ведущая традиционно пообщалась с подписчиками в Instagram, отвечая в stories на их вопросы.

"Не похудела, но набрала пока немного – около 3-4 килограммов. Но врачи говорят, что если были запасы до беременности, то можно вообще ничего не набрать. Сначала был токсикоз и не особо хотелось есть, а сейчас иногда изжога и ощущение сытости, поэтому тоже не особо хочется есть", - написала Витвицкая.

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Также ведущая поделилась, что в данный момент она прекрасно справляется сама.

"Я же беременна, а не больна. Пока все получается самостоятельно решать. А вот с ребенком, думаю, потребуется помощь", - отметила она.

Ведущая не скрывает, что, по прогнозам врачей, рожать ей предстоит в сентябре, а вот когда планирует возвращаться на работу, говорит, что и сама не знает.

"Я пока не представляю, как изменится моя жизнь после рождения сына. Так что, забегать наперед не буду. Все будет вовремя", - призналась Витвицкая.

Кроме того, ведущую спросили, где она прячется во время российских обстрелов и пьет ли успокоительные.

"Успокоительные не пью. Даже магний мой врач отменила. Может быть, я слишком устойчива и спокойна? На самом деле, это уже и есть ПТСР, когда привыкаешь к угрозе, взрывам и уже не реагируешь как должен 6ы реагировать человек во время опасности", - отметила она.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Витвицкая эмоционально ответила хейтерам, критикующим ее беременность в 46 лет.

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