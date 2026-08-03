Далеко не все люди, которые стирают одежду в машинке, правильно пользуются средством.

В современном мире у большинства людей есть стиральные машинки, и мало кто стирает только порошком или гелем - как правило, вспомогательные средства, вроде кондиционера, тоже идут в ход. Рассказываем, когда надо использовать кондиционер для белья, чем он отличается от ополаскивателя и зачем на самом деле нужен.

Какую функцию выполняет кондиционер для белья - как пользоваться

Кондиционер для белья есть в арсенале почти каждой хозяйки - он считается неотъемлемым атрибутом любой стирки. Жидкий гель наливают в отдельный отсек лотка стиральной машинки перед запуском цикла. В результате человек получает мягкие вещи с приятным запахом, но это не единственные преимущества, которые дает кондиционер.

Регулярно добавляя средство во время стирки, вы заметите, что одежда перестала (или не начала) электризоваться и "прилипать" к телу, ткани легче поддаются глажке - утюг буквально скользит по ним, катышки появляются реже или не появляются вообще, а сама одежда или белье не теряет цвет, то есть, не выцветает.

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Зная о функциях такого средства, можно легко понять, какие вещи нужно стирать с кондиционером. Его необходимо использовать, когда хочется смягчить ткань, упростить глажку, получить приятно пахнущую одежду и антистатический эффект.

В повседневной жизни люди по-разному называют то средство, о котором мы говорим - одни используют слово "кондиционер", другие - "ополаскиватель", из-за этого может возникнуть путаница. На самом деле разницы никакой нет - это одно и то же средство, и за границей оно называется, в целом, одинаково. Небольшие различия можно заметить в зависимости от страны - например, в Англии пишут "fabric conditioner", а в США - "fabric softener", но в бутылке все равно будет средство с одними и теми же функциями.

Когда надо использовать кондиционер для белья, а в каких случаях не стоит

Важно понимать, что далеко не всегда необходимо наливать в машинку такое средство - если не знать, как правильно использовать кондиционер для одежды, можно испортить ткань.

Так, жидкий гель, о котором мы говорим, не стоит добавлять во время стирки:

махровых полотенец - они будут хуже впитывать влагу и становиться жесткими (ворс потеряет мягкость);

- они будут хуже впитывать влагу и становиться жесткими (ворс потеряет мягкость); спортивной одежды - химические вещества в составе кондиционера "забивают" микропоры ткани, из-за чего футболки, штаны и шорты начинают хуже отталкивать пот;

- химические вещества в составе кондиционера "забивают" микропоры ткани, из-за чего футболки, штаны и шорты начинают хуже отталкивать пот; мембранных курток - кондиционер создает пленку и ломает структуру мембраны, поэтому верхняя одежда может начать пропускать воду и ветер;

- кондиционер создает пленку и ломает структуру мембраны, поэтому верхняя одежда может начать пропускать воду и ветер; купальников, других вещей из эластана и спандекса - материал, из которого сделаны такие вещи, становится менее упругим, теряет форму и водоотталкивающие свойства;

- материал, из которого сделаны такие вещи, становится менее упругим, теряет форму и водоотталкивающие свойства; салфеток и других изделий из микрофибры - ткань перестанет впитывать влагу.

Все остальное с кондиционером стирать можно - постельное и нижнее белье, повседневную одежду, носки, футболки и остальные вещи. Главное - соблюдать количество. Для загрузки 1-3 кг хватит одной-двух столовых ложек, для загрузки 4-5 кг белья - 2-3 столовых ложки, а если будете стирать вещи весом 6 кг и больше - можно наливать 3-4 столовых ложки кондиционера.

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