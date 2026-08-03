Вредят ли магниты холодильнику и увеличивают счета за электричество: эксперты ответили

Производители бытовой техники уверяют, что обычные декоративные магниты не влияют на работу холодильника, но есть один важный нюанс.

Магниты на дверцах холодильника давно стали привычным украшением многих домов. В то же время вокруг них существует немало мифов. Один из самых распространенных – что они могут повредить холодильник или увеличить потребление электроэнергии. Эксперты и производители техники объяснили, обоснованы ли такие опасения, пишет GeekWeek.

Современные холодильники оснащены электронными системами управления и различными датчиками. Однако обычные декоративные магниты создают слишком слабое магнитное поле, чтобы влиять на их работу.

Производители, в частности Bosch, отмечают, что такие магниты не мешают работе компрессора, электроники или других систем холодильника.

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Единственным исключением может стать ситуация, когда на дверцах размещено слишком много тяжелых магнитов или других массивных украшений. Из-за дополнительного веса со временем могут быстрее изнашиваться петли дверц.

Влияют ли магниты на потребление электроэнергии

Еще один популярный миф гласит, что магниты заставляют холодильник потреблять больше электроэнергии.

Специалисты подчеркивают, что это не соответствует действительности. Магнитное поле декоративных магнитов настолько слабое, что не влияет на работу прибора и никоим образом не отражается в счетах за электроэнергию.

Поэтому утверждение о том, что магниты увеличивают счета за свет, производители и эксперты называют безосновательным.

Что на самом деле увеличивает расход электроэнергии

Напротив, на энергопотребление холодильника влияют совсем другие факторы. Среди них – частое открывание дверцы, поврежденные уплотнители, загрязненные конденсаторы, слишком низкая температура внутри камеры или установка холодильника рядом с источниками тепла.

Специалисты советуют регулярно проверять состояние уплотнителей. Если зажатый между дверцей и корпусом лист бумаги легко вытаскивается, это может свидетельствовать о необходимости их замены.

Как снизить счета за электроэнергию

Чтобы холодильник работал более экономично, рекомендуется открывать дверцу только по мере необходимости и не оставлять ее открытой надолго. Также не стоит ставить внутрь горячие блюда – сначала их нужно охладить до комнатной температуры.

Оптимальной температурой для холодильного отделения считается 4–5 °C, а для морозильной камеры – около –18 °C.

Кроме того, следует регулярно очищать конденсаторы от пыли и обеспечивать достаточную вентиляцию вокруг прибора.

Итак, обычные магниты можно без опасений оставлять на дверцах холодильника. Они не повреждают технику и не увеличивают расходы на электроэнергию. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда дверцы перегружены большим количеством тяжелых декоративных элементов.

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