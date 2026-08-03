Звезды сериала 'Женский доктор' объявили о разрыве после 9 лет отношений

Решение было принято несколько месяцев назад.

Украинские актеры, звезды сериала "Женский доктор", Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин больше не вместе. О своем решении развестись пара объявила в Instagram.

"Мы больше не вместе. Многие из вас заметили, что мы не появляемся вместе. Вы писали, спрашивали, но у меня не было сил ответить. Пришло время поделиться нашим общим решением – дальше идти по разным тропам", - написала актриса.

По ее словам, это решение было принято несколько месяцев назад.

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"Мы прожили это решение сквозь месяцы и готовы об этом сказать. Мы разошлись без всяких драм, интриг и расследований. И дальше будем работать вместе в проектах, которые есть и готовы сохранять профессионализм в будущих. Я благодарна за прекрасные 9 лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова вставали и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой", - добавила Хвостова.

Она также призналась, что это было "сверхсложное решение":

"И я иду дальше с большой благодарностью, унося с собой прекрасные моменты в копилку воспоминаний".

На печальную новость отреагировали коллеги актеров, среди них - Наталка Денисенко и Виктория Маремуха, которые и сами переживали развод.

"Иногда самое мудрое решение - разойтись до того, как начнешь терять уважение и тепло друг к другу (знаю, проходили)… Поэтому пусть впереди у каждого будет жизнь, в которой будет много счастья, любви, легкости и людей, рядом с которыми вы будете чувствовать себя своими", - написала Маремуха.

А Денисенко порадовалась, что Хвостова и Шахторин не потеряли человечность с этим решением.

Напомним, Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин были вместе девять лет. Официально они зарегистрировали брак в октябре 2022 года, а в 2023-м отпраздновали свадьбу.

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