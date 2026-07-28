Ореховый Спас 2026: какого числа праздник в Украине и что принято освящать в этот день

Рассказываем, почему Ореховый Спас называют Хлебным, Холщовым и Спасом на полотне, а также какие традиции сохранились до наших дней.

Ореховый Спас завершает череду трех летних Спасов и считается одним из важных православных праздников.

Он имеет сразу несколько народных названий, каждое из которых связано с историей и традициями этого дня.

Рассказываем, когда Ореховый Спас отмечают по новому и старому стилю и о главных обычаях и запретах этого дня.

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Ореховый Спас - что это за праздник

Ореховый Спас - это третий праздник в череде Спасов, перед ним отмечают Медовый Спас и Яблочный Спас. В народной традиции этот праздник известен сразу под несколькими названиями - Ореховый, Третий, Хлебный, Холщовый и Спас на полотне. Церковное название праздника связано с перенесением из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Церковное предание рассказывает, что царь Авгар, правивший сирийской Эдессой и тяжело болевший проказой, направил к Иисусу своего посланника с просьбой о помощи и попросил запечатлеть Его лик. Художник долго старался, но так и не смог передать облик Спасителя, который менялся на глазах. По преданию, Иисус умыл лицо и вытер его полотном, после чего на ткани чудесным образом появилось Его изображение. Получив это полотно, Авгар исцелился от болезни.

Этот образ считается первой в истории иконой. В 944 году византийский император выкупил реликвию и перевез ее в Константинополь, хотя позже, во время крестовых походов, она была утрачена.

Название Ореховый праздник получил потому, что к этому дню поспевают орехи - их первый урожай традиционно освящали в церкви. Хлебный Спас - потому что к этому времени завершается уборка зерновых, и из муки нового урожая пекут первый каравай, который тоже несут в храм на освящение.

Какого числа Ореховый Спас в Украине в 2026 году

Дата праздника зависит от того, какого календаря придерживается верующий.

Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский (новый) календарь, поэтому верующие, которые придерживаются нового стиля, отмечают Ореховый Спас раньше - 16 августа.

Ореховый Спас по старому календарю встречают позже - 29 августа.

Но сама суть и традиции праздника остаются неизменными, меняется только дата в зависимости от того, какой церковный календарь используется.

Что можно, что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день традиционно принято идти в церковь - там освящают орехи нового урожая, а также овощи, фрукты и хлеб, испеченный из свежемолотой муки. Считается, что человек, когда приносит плоды в храм, благодарит Бога за урожай и просит, чтобы эти продукты пошли ему на пользу.

Праздник не принято отмечать шумно, но некоторые обычаи следует соблюдать. Например, в этот день принято печь хлеб и раздавать его малоимущим, угощать орехами родственников и знакомых. На стол в этот день стараются подать побольше разных блюд - считается, что чем богаче и разнообразнее угощение, тем удачнее и урожайнее будет следующий год.

Хорошей традицией было и дарить в этот день подарки - орехи, домашнюю выпечку или холщовые полотенца.

Существует и гадание: нужно сорвать с дерева молодой орех и попробовать его на вкус. Если окажется сладким - это на счастье, неспелый - к новостям, горький - к слезам. Если же удастся найти два сросшихся между собой ореха, то это настоящая удача: такой плод кладут в кошелек - для денег и благополучного года.

Что нельзя делать на Ореховый Спас:

ссориться и обижать близких;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

жаловаться на трудности;

лениться и бездельничать.

Ореховый Спас издавна приходится на время сбора урожая и заготовок на зиму, поэтому день считался рабочим и хлопотным, а не праздным.

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