Названы 4 признака, что зарядное устройство для смартфона пора срочно заменить

Игнорирование этих симптомов может привести к медленной зарядке, повреждению смартфона и даже стать причиной возгорания.

Большинство пользователей меняют зарядное устройство только после того, как оно полностью перестает работать. Но специалисты предупреждают, что неисправный адаптер или кабель обычно начинают подавать тревожные сигналы задолго до окончательной поломки.

Игнорирование этих симптомов может привести к медленной зарядке, повреждению смартфона и даже стать причиной возгорания, пишет BGR.

Видимые повреждения кабеля или адаптера

Самый очевидный повод заменить зарядку – внешние дефекты. Если на кабеле появились трещины, потертости, оголенные провода, а разъем погнулся, пользоваться таким аксессуаром уже небезопасно.

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Не менее опасными признаками считаются искры, дым или запах гари во время зарядки. При появлении любого из этих симптомов устройство следует немедленно отключить от сети и больше не использовать, так как существует риск возгорания.

Смартфон заряжается с перебоями

Даже если зарядное устройство продолжает работать, это не означает, что оно полностью исправно. Если зарядному устройству же больше года-двух, разумно обратить внимание на то, насколько эффективно оно заряжает.

Например, зарядное устройство может начать работать с перебоями: то смартфон заряжается нормально, то процесс внезапно прерывается без видимой причины. Еще один тревожный сигнал – на зарядку уходит больше времени, хотя вы используете тот же кабель и адаптер, что и раньше. Подобные неисправности со временем только усугубляются, поэтому откладывать замену зарядного устройства не стоит.

Зарядное устройство сильно нагревается

Во время работы адаптер может становиться слегка теплым – это нормально. Однако если корпус становится слишком горячим и его невозможно держать в руках, это уже повод насторожиться.

Чрезмерный нагрев может указывать на повреждение внутренних компонентов или проводки. В таком состоянии зарядное устройство способно не только вывести из строя аккумулятор смартфона, но и стать причиной короткого замыкания или пожара.

Кабель плохо держится в разъеме

Если зарядный кабель постоянно выпадает из смартфона, приходится искать определенное положение или удерживать штекер рукой, проблему нельзя игнорировать.

Попытки силой вставить разъем могут повредить зарядный порт телефона, а его ремонт обойдется сильно дороже покупки нового качественного зарядного устройства.

Эксперты также советуют не экономить при выборе нового аксессуара. Сертифицированные зарядные устройства от проверенных производителей обычно служат дольше, обеспечивают стабильную подачу питания и лучше защищают смартфон от перепадов напряжения.

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