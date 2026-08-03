Самый горячий день лета уже близко: синоптик Диденко назвала дату, когда наступит пик жары

В ближайшее время в Украине будет мало осадков, а температура поднимется ещё сильнее.

Настоящая неделя в Украине будет очень жаркой. Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, дневная температура воздуха составит +30...+35 градусов, местами +34...+39 градусов, а кое-где возможны даже +40 градусов.

"Пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара. За пару дней до этого и после этого еще будут очаги сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего нагреется именно в четверг", – уточнила Наталья Диденко.

Видео дня

Осадков в ближайшие дни не будет. Кратковременные дожди с грозами сегодня вечером и в ближайшую ночь ожидаются на западе Украины, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, но уже завтра днем везде будет сухо и жарко.

Погода в Киеве

"В Киеве 4 августа ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +32...+34 градуса", – прогнозирует синоптик.

Сегодня вечером и в ближайшую ночь в столице возможен кратковременный дождь, а завтра днём будет сухо.

Когда жара в Украине ослабнет – прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует 40-градусную жару уже в ближайшее время. По его прогнозу, первая рабочая неделя августа, вероятно, окажется самым жарким периодом этого лета. Ожидается, что температура несколько снизится только в выходные, 8 и 9 августа.

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