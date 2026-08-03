Зарплаты чиновников снова выросли: кому платят больше всего

Средняя зарплата государственных служащих центральных органов за год выросла на 7 тысяч гривень.

Средняя заработная плата сотрудников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тысячи гривень, что на 7 тысяч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в июне вошли:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины – 98,4 тыс. грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 97,9 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины – 96,4 тыс. грн;

Счетная палата – 94,5 тыс. гривень.

Меньше всего получают сотрудники следующих ведомств:

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Государственное космическое агентство Украины – 42,5 тыс. грн;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей – 42,3 тыс. грн;

Государственная служба по делам детей – 40,9 тыс. грн;

Государственная инспекция энергетического надзора – 36,7 тыс. грн.

В Минфине отмечают, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты (компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и т. п.), поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Среднее начисленное вознаграждение судей высших судебных органов (Верховный Суд, Конституционный Суд, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший антикоррупционный суд) в июне 2026 года составляла от 446,7 тыс. грн до 197,8 тыс. гривень.

Средний размер начисленной зарплаты сотрудников аппаратов органов судебной власти центрального уровня составлял 71,46 тыс. гривень.

Зарплаты в Украине – последние новости

Средняя зарплата чиновников центральных органов власти в марте составляла 58,64 тыс. гривень. Самые высокие зарплаты тогда получали в Антимонопольном комитете и НКРЭКП – более 95 тыс. грн.

Средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривень до уплаты налогов. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "чистыми" на руки 25 243 гривни.

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