Вопрос "когда Россия наконец сядет за стол переговоров" почти всегда задают как вопрос об усталости: мол, накопится достаточно потерь и убытков – и Кремль сдастся. Но войны заканчиваются не из-за боли. Они заканчиваются тогда, когда одна из сторон перестает верить, что завтра ее позиция будет лучше, чем сегодня. Пока оба участника уверены, что время работает на них, переговоры – это лишь способ перевести дух.

Поэтому стоит задать другой вопрос: что должно произойти, чтобы в Москве перестали рассчитывать на будущее. Есть три показателя, по которым это видно (и ни один из них не касается морали).

Первый – фронт. Второго августа ISW подвёл итоги июля: российские войска продвинулись на 37,85 кв. км, в среднем на 1,22 километра в сутки. Год назад, в июле 2025-го, этот показатель составлял 455,74 – в четыре раза больше. Механизированные штурмы под Константиновкой результата не дали, и в ISW отдельно отмечают: признаков того, что россияне способны резко ускориться и вернуть войне маневренный характер, нет.

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Для Кремля важна не сама цифра, а то, что из неё следует. Прорыва не будет, остаётся продвигаться по километру в сутки, а при таких темпах одна только Донецкая область отнимет годы. Добавьте к этому человеческие ресурсы: в первом квартале 2026 года контракт с армией подписали около 70,5 тысяч человек, примерно 800 в сутки (самый низкий темп с начала 2024 года по подсчётам Яниса Клюге на основе региональных бюджетов). Выплаты новобранцам снова повысили, но поток не восстановился.

Второй показатель – деньги. Дефицит федерального бюджета РФ превысил шесть триллионов рублей уже за пять месяцев, тогда как на весь год планировали 3,8. Бюджет составлялся исходя из расчёта 59 долларов за баррель нефти марки Urals и 92 рубля за доллар, а в первом квартале получилось 54,2 и 78,2 – минус с обеих сторон. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния, которая в 2022 году составляла около 113 миллиардов долларов, сократилась примерно до 52. И это, в основном, юани и золото, а не деньги, которыми удобно затыкать дыры. Но нужно добавить и обратное: в июле Bloomberg сообщал, что Россия впервые в этом году завершила месяц с профицитом.

Это не обвал. Это сужение коридора: платить ещё есть чем, просто каждый следующий выбор обходится дороже предыдущего.

Третий показатель вообще не касается России. Третьего ноября в США пройдут промежуточные выборы – будут переизбираться все 435 мест Палаты представителей и примерно треть Сената. Кремль за последние четверть века хорошо научился одной вещи: ждать чужих выборов. Пока в календаре есть дата, после которой расклад может измениться в твою пользу, спешить нет смысла.

Отсюда и неприятный вывод, который у нас озвучивают редко. У России не два варианта, а три: победа, поражение – и заморозка.

Третий – самый дешевый: зафиксировать линию, сохранить армию, переждать политические циклы на Западе и вернуться к вопросу через несколько лет с другой позиции.

Если мы измеряем успех самим фактом переговоров, то в определенный момент получим именно это: Кремль сядет за стол не потому, что признал поражение, а потому, что ему стало выгодно взять паузу. И будет это выглядеть как триумф дипломатии.

Что вообще способно изменить ожидания россиян? Не отдельные удары и не отдельные пакеты санкций, а их непрерывность. Когда темп продвижения не восстанавливается два квартала подряд, когда санкционный контур замыкается не на нефти в целом, а на конкретных поставщиках комплектующих, когда, по оценкам аналитиков, поражено около четверти нефтеперерабатывающих мощностей, а дизельное топливо внутри страны за несколько месяцев дорожает более чем на сорок процентов – тогда горизонт планирования начинает сужаться. Санкционный закон Грема, который Сенат принял в ходе процедурного голосования 86 голосами против 12, ценен именно этим: он переводит давление из режима разовых решений в режим постоянных рамок.

В этом же и заключается предел данной модели. Экономическое давление не превращается в меньшее количество ракет автоматически. Недавно президент Украины Владимир Зеленский привёл итоги за неделю: около 1900 дронов, почти 1600 управляемых авиабомб, 144 ракеты, шестнадцать регионов под ударами… И призвал наложить санкции на те предприятия, которые до сих пор производят комплектующие вне ограничений.

Но между "у них заканчиваются деньги" и "у них заканчиваются ракеты" лежит год-полтора и очень кропотливая работа с цепочками поставок. Кто ждет прямой зависимости, тот разочаруется.

И ещё одно. Когда в следующий раз зайдёт речь о срыве переговоров. В конце июля Зеленский кратко сформулировал ситуацию: Трамп хочет, европейцы хотят, Путин не хочет, а Украина ежедневно предлагает прекратить огонь хотя бы временно, чтобы дать дипломатам возможность для переговоров. Это фиксация авторства отказа – она определяет, кого нужно убеждать и на кого ложится цена затягивания.

Что из этого для Украины? Готовность Кремля к переговорам – не та погода, которую остаётся ждать. Это следствие трёх факторов, которые можно оценить до конца года: удержится ли темп российского наступления на нынешнем уровне или ниже, дойдет ли закон о санкциях до подписания и затронет ли он производителей комплектующих, и хватит ли нам людей, денег и перехватчиков, чтобы дотянуть до ноября без провалов.

Если все три условия сложатся, Москва подойдет к зиме без единой даты в календаре, которую стоило бы ждать.

Это и есть тот момент, когда государства начинают говорить всерьёз. Если нет – переговоры тоже будут, только на их условиях и в их темпе.