В народе православный праздник сегодня прозвали Исаакий Малинник.

3 августа по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста.

В народной традиции с этим днем связывают связывают множество примет о погоде, а также традиции, которые, по поверьям, помогают сохранить мир, достаток и удачу в доме.

О главных обычаях, что нельзя делать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - в материале.

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Какой сегодня праздник церковный - дата в новом календаре

3 августа чтят преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста - подвижников, которые жили в IV-V веках.

Преподобный Исаакий жил во времена императора Валента, который поддерживал арианство и преследовал православных христиан. Святой пришел к правителю с просьбой открыть закрытые храмы и предсказал, что Господь дарует ему победу только в случае прекращения гонений. Однако Исаакия заключили в темницу. Вскоре пророчество исполнилось: римское войско потерпело поражение от вестготов, а сам император погиб. После этого новый правитель, Феодосий, освободил Исаакия и вернул православным храмы.

Преподобный Далмат сначала служил при дворе императора Феодосия, но позже вместе с сыном Фавстом принял монашество. Они поселились в обители Исаакия, а спустя время Далмат стал ее настоятелем. Впоследствии монастырь получил название Далматского, а после смерти отца его возглавил Фавст, прославившийся благочестивой жизнью и строгим подвижничеством.

Преподобным Исаакию, Далмату и Фавсту молятся о Божьей помощи, защите, укреплении в вере и поддержке в трудных жизненных обстоятельствах.

Какой сегодня праздник по старому стилю

Согласно юлианскому (старому) церковному календарю 3 августа вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Печерских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и главных обычаях и запретах дня.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

День 3 августа в народе прозвали Исаакий Малинник - к этому времени созревают поздние сорта малины. По приметам 3 августа считается удачным днем для новых начинаний, поездок и встреч с родными. Тем, кто работает в саду или огороде, сулят хороший урожай в следующем году.

Церковь 3 августа призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, сквернословия, сплетен и ссор. Не следует обижать окружающих и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост, поэтому верующие, соблюдающие его, воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

По народным поверьям, в этот день не стоит устраивать генеральную уборку, подметать пол и выносить мусор - можно "вымести" из дома достаток, удачу и семейное благополучие. При этом безделье также не приветствуется - это сулит денежные трудности и неудачи.

Народные приметы о погоде 3 августа

По народным приметам 3 августа судят о том, какой будет осень, зима и погода в ближайшие недели:

дождь с самого утра - к затяжному ненастью;

сильный ветер с дождем - к сырой и холодной осени;

южный ветер - зима будет снежной;

домашние птицы начали линять - скоро придут заморозки.

По погоде 3 августа можно также определить, каким будет октябрь.

У кого именины сегодня

По новому церковному календарю 3 августа именины отмечает Соломия.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают сильным характером, решительностью и настойчивостью. Они не боятся перемен, умеют добиваться поставленных целей и ценят искренность в отношениях. В то же время такие люди отличаются энергичностью, самостоятельностью и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

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