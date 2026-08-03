Почему старые iPhone работают быстрее многих новых Android-смартфонов

Многие владельцы iPhone пользуются своими смартфонами по пять, а иногда и семь лет, не сталкиваясь с серьезным падением производительности.

Apple iPhone давно заслужили репутацию смартфонов, которые сохраняют высокую производительность даже после многих лет использования. В отличие от Android-устройств, они редко начинают заметно "тормозить", и этому есть сразу несколько причин, пишет WION.

Главная причина – фирменные процессоры Apple серии A. Купертиновцы самостоятельно разрабатывают чипы, которые имеют большой запас производительности. Благодаря этому даже спустя 5–7 лет после выхода смартфона мощности процессора хватает для современных приложений и новых версий iOS.

Не менее важную роль играет тесная интеграция "железа" и программного обеспечения. В отличие от Android-производителей, Apple создает одновременно и аппаратную часть, и операционную систему. Это позволяет максимально оптимизировать iOS под конкретную модель, сократив лишние фоновые процессы и повысив общую скорость работы.

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Еще одно преимущество – длительная программная поддержка. Жесткого срока поддержки у Apple нет, однако на практике крупные обновления iOS приходят на iPhone примерно 5-7 лет, а патчи безопасности выходят еще дольше – бывает, что 10 лет и больше. Благодаря этому даже старые модели работают стабильно.

Эксперты также отмечают эффективное управление оперативной памятью. iOS не оставляет неиспользуемые приложения полностью активными, а "замораживает" их в памяти. Это освобождает ресурсы для текущих задач и делает работу интерфейса более плавной даже при небольшом объеме ОЗУ.

Современные устройства Apple используют унифицированную архитектуру памяти (Unified Memory Architecture), при которой процессор и графический ускоритель работают с единым пулом оперативной памяти. Такой подход снижает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы.

Скорость работы зависит и от внутреннего накопителя. Apple оснащает iPhone быстрыми модулями памяти, благодаря которым приложения запускаются практически мгновенно, а устройство остается отзывчивым даже при почти заполненном хранилище.

Наконец, на быстродействие влияет состояние батареи. По мере старения литий-ионной батареи она теряет способность выдавать необходимую мощность, из-за чего iOS может ограничивать производительность для предотвращения неожиданных отключений. В таких случаях замена изношенного аккумулятора зачастую позволяет вернуть iPhone прежнюю скорость работы.

Ранее эксперты назвали 6 старых моделей iPhone, которые можно купить в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 2022, который работает на мощном чипе A15 Bionic и совместим с iOS 27.

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.

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