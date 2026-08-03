Что делать, если в паркете появились щели: простые меры могут спасти пол

Во многих случаях вы можете устранить проблему самостоятельно.

Щели в паркете и ламинате – распространенная проблема, которая может возникнуть как в новом жилье, так и после многих лет эксплуатации пола. Часто устранить дефект можно самостоятельно, но сначала стоит выяснить причину его появления. Это поможет выбрать правильный способ ремонта и избежать лишних затрат, пишет Gazeta.pl.

Древесина реагирует на изменения температуры и влажности. Зимой из-за сухого воздуха в помещении материал теряет влагу и сжимается, поэтому между планками могут появляться щели.

В новостройках причиной могут быть влажные стены и перекрытия, которые долго высыхают. Из-за этого пол сначала расширяется, а затем деформируется и расходится.

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На состояние покрытия также влияют попадание воды, частая уборка очень мокрой шваброй, резкие перепады температуры и качество материала. Проблемы могут возникнуть и из-за ошибок при укладке, в частности если покрытие не оставили как минимум на сутки в помещении для адаптации к местным условиям.

Как закрыть щели в паркете

Небольшие щели можно замаскировать шпаклевкой для дерева, ремонтными смесями, тонированным силиконом, жидкой пробкой или смесью древесной пыли с лаком. Средство следует подбирать в соответствии с типом и цветом пола.

Перед нанесением заполнителя щели следует очистить от пыли и грязи, а после ремонта соблюдать рекомендации производителя относительно времени высыхания.

Когда требуется более серьезный ремонт

Если щели появляются на большой площади или быстро возникают вновь после ремонта, причина может крыться в неровной основе или ошибках при монтаже. В частности, речь идет об отсутствии компенсационных зазоров у стен, плохо подготовленном основании или отсутствии адаптации материала перед укладкой.

В таких случаях для устранения проблемы может потребоваться демонтаж пола и выравнивание основания. Только устранение первопричины поможет предотвратить повторное появление щелей.

Как предотвратить появление щелей в паркете

Чтобы снизить риск появления щелей, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в доме на уровне 50–60% и не оставлять воду на полу. Для мытья лучше использовать хорошо отжатую швабру, чтобы избежать чрезмерного увлажнения покрытия.

Деревянный паркет также следует регулярно обрабатывать маслами, восками или защитными средствами, которые помогают предотвратить пересыхание древесины. В отопительный сезон может пригодиться увлажнитель воздуха, способствующий поддержанию надлежащего уровня влажности в помещении.

Также стоит использовать средства для ухода, рекомендованные производителем напольного покрытия, поскольку не все препараты одинаково хорошо подходят для разных материалов.

Еще больше интересного о напольных покрытиях

Ранее сообщалось, что дизайнеры больше не рекомендуют ламинат. Долгое время он был стандартом во многих домах благодаря быстрой укладке, низкой цене и широкому выбору узоров. Однако сегодня тенденции в интерьерном дизайне меняются, и специалисты все чаще возвращаются к классическому паркету.

Также дизайнеры назвали 5 видов самых неудачных напольных покрытий. По словам специалистов, неправильно подобранное напольное покрытие может не только визуально испортить интерьер, но и заставит вас чаще убирать в квартире или повторять ремонт через некоторое время.

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