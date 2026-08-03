Новая утечка раскрыла неприятные изменения в линейке Google Pixel 11

Базовая модель подорожает, а покупатели Pro-моделей получат меньше оперативной памяти, чем у предшественников.

До официальной презентации линейки Google Pixel 11 остается чуть больше недели, и в сети появилась новая утечка, раскрывающая цены и параметры будущих флагманов. Согласней ей, базовый Pixel 11 станет дороже, а Pro-версии лишатся части оперативной памяти.

Так, базовый Pixel 11 будет стоить 899 долларов (~40 000 грн), что на 100 долларов дороже Pixel 10. При этом Pixel 11 Pro сохранит прошлогоднюю стартовую цену в 1099 долларов (~50 000 грн).

В свою очередь Google Pixel 11 Pro XL подорожает на 100 долларов – до 1299 долларов (~58 000 грн)., а складной Pixel 11 Pro Fold оценят в 1899 долларов (~85 000 грн), что тоже на 100 долларов больше по сравнению с предыдущим поколением. Ранее в Google уже намекали, что пересмотрят стоимость Pixel на фоне подорожания оперативной памяти.

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Самым спорным изменением может стать уменьшение объема оперативной памяти у старших моделей. В утечке говорится, что Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL будут оснащаться 12 ГБ ОЗУ в минимальной конфигурации вместо 16 ГБ, которые предлагались в Pixel 10 Pro.

Впрочем, есть и хорошие новости. Вся серия Pixel 11 – включая базовую модель, Pro, Pro XL и Pro Fold – получит 256 ГБ встроенной памяти уже в стандартной версии. Для сравнения, в линейке Pixel 10 такой объем хранилища предлагался только у Pro XL и Pro Fold.

Кроме того, все смартфоны семейства будут работать на новом фирменном процессоре Tensor G6 и получат обновленный чип безопасности Titan M3.

Ранее в интернете показали все цвета Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro. Базовая модель получит сразу три новых цвета, включая необычный розовый.

Ранее появилась информация, что iPhone 18 Pro подорожает сразу на $300. Таким образом самая дешевая версия будет стоить $1399. iPhone 18 Pro Max тоже подорожает и будет стоить $1499.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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