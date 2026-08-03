Крошечная деревня в Испании спровоцировала бум среди туристов: все из-за уникального явления

Полная фаза затмения будет наблюдаться лишь в узкой полосе, которая пересечет Европу.

Почти безлюдная крошечная деревня Авельяноса-де-Муньйо в Испании готовится к одной необычной ночи, которая может сделать ее одним из самых популярных мест на планете, сообщает BBC.

Говорят, что в Авельяноса-де-Муньйо в северной испанской провинции Бургос тишина кажется почти абсолютной. Здесь нет ни магазинов, ни ресторанов. Есть бар, который давно не открывается, и винный погреб, который уже никогда не примет посетителей. Но, если прислушаться, деревня все же живет своей жизнью. Над лавандовыми кустами, выжженными летним солнцем, жужжат крупные пчелы-плотники. Между каменными крышами стремительно летают ласточки, а где-то вдали слышен гул одинокого трактора – едва ли не единственный признак человеческой деятельности.

Раз в неделю по узким улочкам проезжает белый фургон из соседней пекарни, который привозит хлеб нескольким местным жителям. Это ненадолго нарушает привычное спокойствие деревни.

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Именно так протекает жизнь его немногих жителей – в месте, где большую часть дней практически ничего не происходит. Однако этим летом все изменится.

12 августа 2026 года над Атлантическим океаном пройдет полное солнечное затмение – первое, которое можно будет увидеть с материковой Европы с 1999 года. По словам физика из Мадрида Марии Терезы Лопес Санчес, это будет первое полное солнечное затмение, видимое с материковой Испании с 1912 года.

Полная фаза затмения будет наблюдаться лишь в узкой полосе, пересекающей Европу, и Авельяноса-де-Муньо окажется прямо в ее центре.

Особенно привлекательным это место делает окружающий ландшафт: золотистые пшеничные поля, невысокие холмы и открытый западный горизонт без высотной застройки, почти полное отсутствие искусственного освещения и значительно меньше людей, чем в более известных местах для наблюдения.

Темнота наступит дважды за вечер

Особенно уникальным это затмение делает время его наступления. Оно произойдет незадолго до захода солнца, поэтому люди смогут наблюдать необычное явление – два сумерек в течение одного вечера.

"Это как будто пережить два заката за несколько минут", – объясняет Лопес.

А уже после наступления ночи на небе можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, что сделает совпадение астрономических явлений поистине исключительным.

Жительница деревни – 89-летняя Сара Альварес Родригес, которая родилась здесь в 1937 году и никогда не переезжала, советует всем подняться к местной пещере.

"Оттуда видно абсолютно все", – говорит она.

По ее словам, в 1950-х годах в деревне проживало около 200 человек. Здесь работало несколько магазинов, а местные торговцы даже развозили рыбу на велосипедах по соседним деревням.

73-летний Рауль Гранде Ревилья, который вырос в селе, но еще ребенком переехал в Мадрид, вспоминает почтальона, доставлявшего почту верхом на ослике. Животное настолько хорошо знало маршрут, что само останавливалось у каждого дома и местного почтового отделения.

На протяжении многих поколений жители жили за счет земледелия, виноградников, огородов и животноводства.

Однако с механизацией сельского хозяйства работы стало меньше, и люди начали массово переезжать в Мадрид, Бильбао, Барселону и другие города.

Сегодня на окружающих холмах пасется больше коз, чем в деревне осталось постоянных жителей, а на месте бывших полей работают лишь отдельные фермеры среди бескрайних подсолнечных плантаций.

Затмение возвращает людей домой

Этим летом уникальное астрономическое явление станет поводом для многих бывших жителей вернуться в родную деревню.

Рауль Гранде приедет вместе с женой, сыном, внуками, друзьями и другими родственниками. Его брат также привезет детей, внука и сестру.

В целом только их семья увеличит население деревни примерно на 20 человек, фактически удвоив количество людей, которые будут находиться здесь в ту ночь.

По словам Сары Альварес, другие жители также будут принимать друзей и родственников, которые приедут не только из разных регионов Испании, но и из Великобритании, Франции и Венесуэлы.

Профессор кафедры географии Университета Сантьяго-де-Компостела Лукрация Лопес отмечает, что такие уникальные события помогают людям заново открывать для себя места, с которыми они когда-то были связаны.

Отель Parador de Lerma, расположенный в бывшем дворце герцога Лермы недалеко от деревни, был полностью забронирован еще в 2022 году.

По словам представителя туристического совета региона Кастилия-и-Леон Альберто Боске Коэльо, такая ситуация наблюдается по всему региону.

"Практически все места для проживания были забронированы очень заранее. Любители затмений искали не самое известное место, а то, где будут лучшие условия для наблюдения", – отметил он.

Рауль Гранде также рассказал о семье из Калифорнии, которая планирует приехать в Испанию специально ради затмения.

Чтобы туристы не остались в Мадриде и не пропустили полную фазу явления, он лично обошел дома в Авельяноса-де-Муньо в поисках хозяев, готовых принять гостей.

По его мнению, именно эта маленькая деревня является лучшим местом в Испании, чтобы увидеть одно из самых зрелищных астрономических событий десятилетия.

Солнечные затмения – туристический ажиотаж

Напомним, отели в городе Данидин (Новая Зеландия) забронированы на два года вперед, поскольку город готовится к первому полному солнечному затмению. За последние 850 лет это явление здесь можно будет наблюдать впервые. В 16:17 22 июля 2028 года Луна пройдет перед Солнцем, бросив полосу тени шириной примерно 100 км на часть юга Новой Зеландии и соответствующие районы – от популярного туристического направления Квинстаун на западе до города Данидин на востоке – погрузятся в полную темноту почти на 3 минуты.

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