Силы обороны сорвали планы РФ под Славянском: в ISW раскрыли подробности

Россия не прекращает попытки уничтожить украинские города авиабомбами, отмечают эксперты.

1 и 2 августа российские оккупанты пытались провести серию атак в районе Славянска, но из-за действий Сил обороны РФ им не удалось добиться успеха. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на слова российского военного блогера, который сообщил об успешной контратаке украинских защитников в районе Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска. Отмечается, что именно она сорвала планы РФ по наступлению в этом районе.

В то же время сообщается, что РФ не прекращает обстреливать этот район авиабомбами, формируя таким образом поле боя для будущего наступления на Славянск. В частности, утром 2 августа российские оккупанты нанесли два удара ФАБ-250 непосредственно по Славянску.

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Кроме того, РФ не прекращает попыток наступать и в районе Константиновки. Впрочем, по данным аналитиков, попытки врага продвинуться в этом районе 1 и 2 августа не увенчались успехом. В то же время Силы обороны сосредотачивают свои удары в этом районе на пунктах управления БПЛА РФ в ближнем тылу, недалеко от Константиновки. Отмечается, что целью этих атак является пресечение российских ударов по украинской логистике.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты впервые за несколько месяцев захватили больше украинских территорий, чем Силам обороны удалось вернуть. В то же время аналитики отмечают, что нынешние темпы продвижения захватчиков свидетельствуют о том, что им не удастся захватить всю Донецкую область до конца года, как того стремится Кремль.

Между тем аналитики ISW отмечают, что весенне-летнее наступление россиян на фронте фактически провалилось, поскольку врагу не удалось достичь конкретных результатов. В частности отмечается, что в июле РФ захватила в четыре раза меньше территорий, чем год назад за тот же период.

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