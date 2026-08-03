Эксперт призвал не спешить с покупкой нового смартфона в 2026 году: вот почему

Устройства двух- и трехлетней давности часто предлагают тот же пользовательский опыт, что и новейшие модели.

За последние годы рынок смартфонов замедлил свое развитие, и в 2026 году это стало особенно заметно. К такому выводу пришел обозреватель Android Authority, который более десяти лет тестирует мобильные устройства. По его мнению, большинство новых моделей не предлагают достаточных улучшений, чтобы оправдать покупку.

Журналист отмечает, что производители сами загнали себя в ситуацию, когда обязаны ежегодно выпускать новые смартфоны. Но создавать действительно инновационные устройства каждый год невозможно. В результате покупатели получают лишь незначительные обновления, а цены продолжают расти.

Одним из главных разочарований назван Google Pixel 10a. Несмотря на статус одного из лучших телефонов до $500, новинка практически не отличается от прошлогоднего Pixel 9a. Незначительные изменения в характеристиках и пару новых ИИ-функций, по словам специалиста, не делают выпуск данной модели оправданным.

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Не впечатлила его и серия Motorola Razr 2026. Производитель ограничился новыми цветами, небольшими изменениями конструкции шарнира и более емким кремний-углеродным аккумулятором. При этом базовая версия Razr стала дороже, но получила меньше встроенной памяти.

Не лучшая ситуация и у Samsung. Базовые Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus, как считает автор, вновь оказались в тени версии Ultra. При этом обычный Galaxy S26 продолжает дорожать, а конкуренцию ему составляет собственная линейка Galaxy FE. Новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra также предлагают минимум изменений по сравнению с предшественниками, несмотря на более высокую цену.

По словам обозревателя, подобная ситуация наблюдается практически у всех крупных производителей, включая Apple. Именно поэтому презентации новых смартфонов уже не вызывают прежнего интереса – пользователи попросту не видят действительно значимых нововведений.

Android Authority провел опрос среди своих читателей, 42% из 2000 участников которого сообщили, что меняют телефон раз в 3-5 лет, а еще 28% пользуются одним устройством больше пяти лет. И только 5% признались, что ежегодно покупают новый смартфон.

Главной причиной отказаться от ежегодного обновления стала длительная программная поддержка. Сегодня многие смартфоны Samsung и Google получают минимум шесть лет обновлений Android и патчей безопасности. Благодаря этому даже устройства двух- и трехлетней давности остаются актуальными и продолжают получать новые функции.

Кроме того, современные мобильные приложения и видеоигры редко требуют самого мощного железа. По словам автора, даже популярные проекты вроде Candy Crush Saga и Roblox прекрасно работают на процессорах трехлетней давности, поэтому преимущества новейших чипов, например, Snapdragon 8 Elite Gen 5, большинство пользователей попросту не заметит.

В итоге обозреватель приходит к выводу, что в 2026 году менять смартфон стоит лишь в том случае, если старое устройство действительно перестало справляться со своими задачами. В остальных случаях покупка прошлогодней модели или продолжение использования текущего телефона окажется гораздо более разумным и выгодным решением.

Эксперты назвали смартфон за 200 долларов, которого большинству людей хватит "с головой". Устройство обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Также пользователям советовали 4 Android-флагмана, которые не устареют и после 2030 года. В список вошли как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с одной из самых длительных программных поддержек на рынке.

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