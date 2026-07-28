Объясняем, почему огурцы внезапно начинают увядать и как спасти урожай.

Каждому садоводу хотя бы раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда, несмотря на, вроде как, достаточный полив, огурцы начинают увядать прямо на глазах. Многие при таких симптомах сразу заливают грядки водой, считая, что дело в нехватке влаги, однако проблема зачастую оказывается более серьезной. Разберемся, почему желтеют и сохнут огурцы - что делать в таком случае и как это предотвратить.

Что такое корневая гниль огурцов - как распознать болезнь

Итак, если вы не знаете, почему сохнут огурцы на грядке, в первую очередь следует внимательно осмотреть их прикорневую часть. Когда основание стебля темнеет, истончается или приобретает коричневый оттенок, это серьезный сигнал тревоги. Причем на начальной стадии листья могут увядать только в полуденное время под активным солнцем, а к вечеру вроде как будут восстанавливаться, но это временное явление.

Дело в том, что грибковые споры проникают в сосудистую систему растения, блокируя поступление питательных веществ. Так что при обнаружении мягкости стебля у самой земли действовать нужно незамедлительно.

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Корневая гниль огурцов - лечение современным препаратами

Прежде всего удалите сильно пораженные растения - прямо вместе с земляным комом, чтобы остановить распространение инфекции в почве. Оставшиеся кусты следует обработать лечебными растворами.

Хороший эффект дают современные фунгициды:

Превикур Энерджи : разведите 15–20 мл препарата в 10 литрах воды и поливайте под каждый корень из расчета 200–300 мл на растение.

: разведите 15–20 мл препарата в 10 литрах воды и поливайте под каждый корень из расчета 200–300 мл на растение. Фитоспорин : применяйте 20 г пасты или порошка на 10 литров воды для профилактического полива каждые 7–10 дней.

Во время обработки старайтесь наносить растворы непосредственно на прикорневую зону. При этом важно не переувлажнять почву после внесения препарата, чтобы у грибка не было подходящей среды для повторного размножения.

Почему огурцы желтеют - какие ошибки провоцируют заболевание

Чаще всего корневая гниль у огурцов развивается при резких перепадах температуры, особенно если для полива используется холодная вода из скважины. Поэтому в нормальных условиях температура воды при поливе должна быть не менее 20–22 градусов.

Также для профилактики придерживайтесь следующих рекомендаций:

мульчируйте почву слоем соломы или сена толщиной 5–10 см для защиты корней;

слоем соломы или сена толщиной 5–10 см для защиты корней; если огурцы растут в теплице, контролируйте влажность воздуха , проветривая ее каждые 2–3 дня;

, проветривая ее каждые 2–3 дня; вносите калийно-фосфорные удобрения , чтобы усилить иммунитет растений.

Помните, что здоровье корней напрямую влияет на урожайность, и при правильном уходе можно избежать потерь до 80–90% посадок.

При этом следует понимать, что если на грядках развилась именно корневая гниль огурцов - народные средства здесь уже вряд ли помогут. Запущенная инфекция полностью поражает проводящую систему корня, так что при проявлении болезни, все растение необходимо поскорее убрать.

В итоге, зная, почему сохнут огурцы на огороде, вы сможете вовремя распознать грибок и сохранить смежные посадки от его распространения.

Ранее мы писали, что делать, если на огурцах много пустоцвета.

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