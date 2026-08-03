Жара выходит на новый уровень: 4 августа в Украине станет еще горячее (карта)

Во вторник, 4 августа, жара в Украине продолжится и станет еще сильнее. В большинстве областей воздух прогреется до +30°...+35°, местами ожидается сильная жара до +36°...+38° и только на востоке и северо-востоке будет на пару градусов легче. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.
- Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +19°, днем +34°.
- В Луцке будет ясно, ночью +19°, днем +35°.
- В Ровно завтра ясно, ночью +19°, днем +34°.
- В Тернополе 4 августа ночью +20°, днем +34°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +19°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +34°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +37°, ясно.
- В Черновцах во вторник - ясно, ночью +21°, днем +35°.
- В Виннице завтра будет +18°...+34°, ясно.
- В Житомире во вторник ночью +20°, днем +34°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, ясно.
- В Черкассах завтра ночью +21°, днем +34°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +36°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+33°.
- В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +36°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +24°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, ясно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
Какой праздник 4 августа, приметы погоды
4 августа - святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. По приметам, если пауки спряталсь, то к дождя, а если лягушки на воде держатся, то к сухой погоде.