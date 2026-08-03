Когда закончится война в Украине: Зеленский назвал новый срок

При этом, все усилия будут направлены на то, чтобы страна смогла пережить зиму.

Президент Владимир Зеленский объявил обновленный срок, в течение которого российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин должен согласиться на прекращение войны против Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Как подчеркнул Зеленский, в этом году зима – это очевидный для всех приоритет. В этом году задача послов Украины – оказать максимальную поддержку на внешнем треке в отношениях с партнерами.

"Сейчас мы не можем на 100% предсказать, когда принесут результат все наши дипломатические усилия, когда долгосрочные санкции Украины против России, когда наши "middle-страйки" и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью", – отметил Зеленский.

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При этом, как сказал президент, есть четкое понимание, с кем Украине приходится иметь дело, поскольку "Путин надеется затягивать эту войну и в дальнейшем":

"Он готовит у себя мобилизацию, новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора".

Что должны делать послы

Как сообщил президент, сегодня украинские послы, работающие за рубежом, должны чувствовать личную ответственность за то, как внешняя политика Украины и результаты отношений с партнерами помогут украинскому народу, всем общинам Украины пережить эту зиму.

В чем нуждается Украина

"Зимний пакет для Украины – это не просто громкое словосочетание. У премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо стране на эту зиму, и кто конкретно в сфере внешней политики должен обеспечить Украине тот или иной результат, ту или иную поставку, то или иное важное, безусловно, срочное решение", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, речь идет о четком перечне финансовых потребностей, оборудования и конкретных ресурсов, конкретных потребностей украинских общин и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить.

Вместе с тем речь идет о ракетах для "Пэтриотов" и ракетах для других систем ПВО – Iris-T, Hawk, Samp/T, Nasams.

"И всё необходимое вооружение для нашей боевой авиации – это то, что нужно абсолютно точно и безоговорочно. Точно так же, как и выполнение планов обеспечения устойчивости областными и местными властями, общинами, но каждый украинский посол должен понимать, какие трансформаторы и у кого нам нужно искать. Конкретика должна быть во всём", – сказал Зеленский.

Окончание войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 июня Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побуждения к окончанию войны. Этот срок истекает в начале августа.

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