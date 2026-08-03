В 'ПриватБанке' доллар подешевел: актуальный курс валют на 3 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 3 августа, снизился на 10 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 21 копейку и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился – 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 3 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,27 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 51,77 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

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