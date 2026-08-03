Синоптик предупредил о самой жаркой неделе лета: местами до +40°

Первая декада августа станет самым жарким периодом этого лета на большей части территории Украины. Об этом на Метеопрог сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в ближайшие несколько дней погоду в нашей стране будет определять жаркий и сухой воздух субтропического происхождения. Ожидается повышенное давление, слабый ветер и малооблачное небо, а днем воздух будет прогреваться до аномально высоких показателей.
"Наиболее высокие температуры будут фиксироваться в западных и юго-западных регионах, где в отдельные дни столбики термометров в тени достигнут отметки местами +40 °С", – предупредил эксперт.
По его данным, ослабление жары ожидается только в выходные.
"Таким образом, первая рабочая неделя августа, вероятно, окажется самым жарким периодом этого лета", – резюмировал Кибальчич.
Погода 3 августа
Уже в начале недели ожидается жаркая и сухая погода на большей части территории Украины. Лишь днем и вечером в западных, северо-западных областях и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди. Ветер 3–8 м/с, в южной половине 7–12 м/с. Температура +31…+36 °С, в Закарпатье до +38 °С.
Погода 4 августа
Во вторник, 4 августа, ночью в северных областях, а днем местами на крайнем востоке Украины возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С, а в юго-западных областях местами +38...+40 °С.
Погода 5 августа
В среду продолжится период аномально жаркой и сухой погоды по всей Украине. Ветер будет 3–8 м/с. Температура ночью около +18…+23 °С, днем +33…+38 °С, а в западной части местами +39…+40 °С.
Когда жара в Украине прекратится – прогноз
Синоптик Виталий Постригань говорит, что перестройка синоптических процессов начнётся 7 августа. Однако изменение погоды, скорее всего, будет сопровождаться грозами, ливнями, градом и шквалами.