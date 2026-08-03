Синоптик предупредил о самой жаркой неделе лета: местами до +40°

В ближайшие дни по всей Украине станет невероятно жарко.

Первая декада августа станет самым жарким периодом этого лета на большей части территории Украины. Об этом на Метеопрог сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие несколько дней погоду в нашей стране будет определять жаркий и сухой воздух субтропического происхождения. Ожидается повышенное давление, слабый ветер и малооблачное небо, а днем воздух будет прогреваться до аномально высоких показателей.

"Наиболее высокие температуры будут фиксироваться в западных и юго-западных регионах, где в отдельные дни столбики термометров в тени достигнут отметки местами +40 °С", – предупредил эксперт.

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По его данным, ослабление жары ожидается только в выходные.

"Таким образом, первая рабочая неделя августа, вероятно, окажется самым жарким периодом этого лета", – резюмировал Кибальчич.

Погода 3 августа

Уже в начале недели ожидается жаркая и сухая погода на большей части территории Украины. Лишь днем и вечером в западных, северо-западных областях и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди. Ветер 3–8 м/с, в южной половине 7–12 м/с. Температура +31…+36 °С, в Закарпатье до +38 °С.

Погода 4 августа

Во вторник, 4 августа, ночью в северных областях, а днем местами на крайнем востоке Украины возможны кратковременные дожди. Температура ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С, а в юго-западных областях местами +38...+40 °С.

Погода 5 августа

В среду продолжится период аномально жаркой и сухой погоды по всей Украине. Ветер будет 3–8 м/с. Температура ночью около +18…+23 °С, днем +33…+38 °С, а в западной части местами +39…+40 °С.

Когда жара в Украине прекратится – прогноз

Синоптик Виталий Постригань говорит, что перестройка синоптических процессов начнётся 7 августа. Однако изменение погоды, скорее всего, будет сопровождаться грозами, ливнями, градом и шквалами.

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