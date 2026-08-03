Зеленский назначит Умерова главой СВР, а Клименко – секретарем СНБО

Глава государства озвучил задачи, которыми будет заниматься Умеров на новой должности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров станет новым главой Службы внешней разведки Украины. Бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит СНБО. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

В частности, Умеров будет координировать работу по заключению Drone deals и заниматься вопросами дипломатии и обороны. Речь идет не только о странах Ближнего Востока.

"И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами – одновременно и дипломатией, обороной, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины. Я прошу вас поддержать его деятельность в каждой стране, которая уже участвует в формате Drone Deals. Это очень важно", – сообщил Зеленский.

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Как сообщил Зеленский, Украина вышла на новый уровень сотрудничества с ключевыми партнерами в военной сфере благодаря формату заключения дроновых соглашений (Drone deals).

"Когда мы говорим о Drone deals, мы имеем в виду не просто экспорт или не только те или иные дроны. Это формат, который интегрирует наш украинский опыт защиты в войне с оборонными возможностями, с возможностями наших партнеров", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские экспортные команды оценивают уровень, на котором партнерам требуется защита, их средства ПВО и другие системы обороны, и, соответственно, предлагают решения по укреплению потенциала партнеров благодаря долгосрочному, как минимум 10-летнему, сотрудничеству с Украиной.

По его словам, благодаря Drone deals наше государство получает долгосрочное ежегодное финансирование для Украины и украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли, а партнеры получают "современную оборону".

Как сказал Зеленский, сейчас соглашения Drone deals заключены с 9 странами, и в работе находятся еще 15 соглашений.

Экс-глава МВД Игорь Клименко возглавит СНБО

Также президент сообщил, что на этой неделе состоится специальное заседание СНБО с целью оценить, выполняются ли и как выполняются планы обеспечения устойчивости для областей и общин. Глава государства добавил, что если планы не выполняются, то за это будет ответственность.

"На основе этого анализа мы определим задачи в сфере внешних отношений нашего государства. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. У него есть чрезвычайно ценный опыт координации деятельности в сфере безопасности, а также работы прошлой зимой, направленной на обеспечение нашей устойчивости и оказание помощи нашим людям. Нам нужно укрепляться. Поэтому СНБО будет более активно вовлечен в работу с правительством Украины по этому вопросу", – отметил Зеленский.

Кадровые изменения – последние новости

Ранее осведомленный источник сообщил УНИАН, что Зеленский намерен назначить секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

В то же время, по словам собеседника, новым секретарем СНБО вместо Умерова должен стать Игорь Клименко, бывший министр внутренних дел.

Как известно, на данный момент и. о. главы Службы внешней разведки Украины является Олег Луговский. Ранее СВР возглавлял нынешний руководитель ГУР Олег Иващенко.

Ранее Зеленский заявлял, что Игорю Клименко предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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