Движение поездов в Польше задержано из-за проблем на железной дороге в Варшаве

В частности, затруднено движение из главного аэропорта страны.

На главной железнодорожной станции "Варшава-Центральная" в столице Польши утром в понедельник, 3 августа, произошла неисправность системы управления движением, в результате чего поезда следовали с задержками, сообщает Polsat News.

По информации польской железной дороги PKP Polskie Linie Kolejowe, отдельные поезда были перенаправлены через станцию "Варшава-Середмистье". Это железнодорожная станция, расположенная рядом с "Варшава-Центральная" и соединенная с ней туннелем.

По состоянию на 8:50 по киевскому времени неисправность оборудования управления железнодорожным движением на станции "Варшава-Центральная" была устранена.

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После 9:00 поезда, проходящие через Варшаву, имели задержки по расписанию на 30–40 минут. Среди них были междугородние рейсы, такие как IC Lazur (Лодзь – Гдыня), IC Oleńka и IC Karkonosze (Вроцлав – Варшава), а также поезда из главного аэропорта Польши имени Шопена.

Движение поездов из Украины в Польшу – последние новости

Месяц назад стало известно, что между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд. Управление железнодорожного транспорта Польши получило запрос от PKP Intercity о намерении запустить коммерческое пассажирское сообщение по маршруту Варшава-Западная – Дорогуск (граница) – Варшава-Западная в составе международного маршрута Варшава-Западная – Киев-Пассажирский – Варшава-Западная.

С 1 августа украинцам стало проще путешествовать в Германию после запуска нового международного поезда Перемышль – Франкфурт-на-Майне. Маршрут поезда проходит через ряд городов Польши и Германии, в частности, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, с остановками в Праге и Остраве.

Со своей стороны "Укрзализныця" обеспечит пересадки для пассажиров, путешествующих из/в Украину на поездах: №51/52 Киев – Перемышль, № 31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль, № 69/70 Кременчуг – Перемышль, № 35/36 Одесса – Перемышль, № 89/90 Киев – Перемышль.

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