Россияне нанесли удар по заправке в Днепропетровской области: погибли три человека

В месте попадания возник пожар.

Трое человек погибли в результате удара российских оккупантов по заправке в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации.

"Три человека погибли в результате вражеской атаки на Широковскую громаду Криворожского района", – заявил он.

Глава ОВА добавил, что на месте попадания возник пожар. В результате удара были повреждены заправка и автомобили. К сообщению Ганжа также добавил фото ликвидации последствий атаки.

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Удары России по украинским АЗС

Ранее издание Financial Times отметило, что российские оккупационные войска этим летом атаковали сотни автозаправочных станций в Украине. Отмечается, что атаки происходят на фоне того, что российские войска не могут добиться значительного продвижения на поле боя, а обычные россияне начинают ощущать последствия дальнобойных ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам, в частности из-за дефицита топлива и запрета на его экспорт.

Кроме того, в частности, со ссылкой на депутата Харьковского областного совета Александра Скорика отмечается, что Россия в целом уничтожила более 200 автозаправочных станций в Украине. По меньшей мере 80 из них были расположены в Харьковской области.

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