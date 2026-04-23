Министр ВМС США неожиданно подал в отставку

Министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джон Фелан неожиданно ушел в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х.

Это уже второй высокопоставленный чиновник Пентагона, покидающий оборонное ведомство с начала войны против Ирана. CNN добавляет, что заявление об отставке Фелана появилось в то время, когда ВМС США осуществляют блокаду иранских портов.

Отмечается, что Фелан не служил в вооруженных силах. Он является бизнесменом, сыгравшим существенную роль в президентской кампании Дональда Трампа, собрав на нее миллионы долларов. На должность министра ВМС его утвердили в 2025 году.

"Джон станет мощной силой для наших военнослужащих ВМС и непоколебимым лидером в продвижении моей концепции "Америка превыше всего". Он поставит интересы ВМС США превыше всего", – сказал тогда американский лидер.

Что именно послужило причиной отставки Джона Фелана, пока неизвестно.

Кадровые изменения в США

Напомним, в марте 2026 года в отставку подал директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки (NCTC) Джо Кент. Причиной своего решения он назвал войну против Ирана.

По словам Кента, Иран не представлял непосредственной угрозы для Штатов, поэтому он не может поддерживать американо-израильскую операцию на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эту отставку, сказал, что чиновник "очень слаб" в вопросах безопасности.

