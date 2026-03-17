'Иран не представлял угрозы': топ-чиновник США подал в отставку из-за войны на Ближнем Востоке

По словам Джо Кента, США начали войну против Ирана "под давлением Израиля".

Директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки (NCTC) Джо Кент подал в отставку. Причиной он назвал войну, которую Вашингтон ведет против Ирана.

Свое заявление Кент опубликовал в соцсети Х. Он подчеркнул, что не может поддерживать операцию на Ближнем Востоке.

"После долгих раздумий я принял решение уйти в отставку с поста директора Национального антитеррористического центра с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны", – акцентировал чиновник.

По словам Джо Кента, США начали войну против Ирана "под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал блокаду Ормузского пролива со стороны Ирана "нечестной". По словам американского лидера, США уже победили, и потому Тегеран "не имеет права делать то, что делает".

Тем временем агентство Reuters утверждает, что Трамп заранее знал о том, что после начала операции против Ирана Тегеран начнет атаковать союзников Вашингтона в Персидском заливе. Однако публично президент США говорит, что удары Ирана стали для него неожиданными.

