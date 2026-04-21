ВМС США тестируют дешёвую альтернативу крылатым ракетам

Новая версия реактивной бомбы воздушного базирования JDAM фактически превращается в высокоточную крылатую ракету.

Военно-морские силы США провели испытания новой версии реактивной бомбы воздушного базирования JDAM, которая позволяет наносить удары на значительно большей дальности при более низкой стоимости по сравнению с крылатыми ракетами, сообщает Business Insider.

Речь идёт о модификации JDAM Long Range (JDAM-LR), оснащённой малым турбореактивным двигателем. В ходе испытаний, проведённых в начале апреля у побережья Калифорнии, боеприпас запускался с истребителей F/A-18 Super Hornet.

По данным ВМС США, в рамках двух тестов бомба продемонстрировала безопасное отделение от самолёта, интеграцию с существующими системами и управляемый полёт с точным наведением на цель на дистанции около 200 морских миль (примерно 370 км).

Видео дня

В отличие от стандартных JDAM, которые являются корректируемыми авиабомбами без двигателя и планируют к цели, новая версия фактически превращается в высокоточную крылатую ракету, отмечается в публикации.

По оценкам разработчика – компании Boeing – дальность JDAM-LR может превышать 300 морских миль (около 550 км) при использовании боевой части массой 500 фунтов (~ 227 кг). В варианте с дополнительным топливным баком дальность может превышать 700 морских миль (около 1200 км)

Ключевым преимуществом новой системы называется стоимость. Стандартные JDAM стоят десятки тысяч долларов, тогда как крылатые ракеты, такие как AGM-158 JASSM, обходятся более чем в 1 млн долларов за единицу, пишет издание.

Представители ВМС США отмечают, что новая разработка позволит наносить удары по целям с безопасного расстояния, вне зоны действия систем противовоздушной обороны противника.

"Эта возможность позволяет пилотам поражать цели с гораздо более безопасных дистанций", – заявила руководитель программы высокоточного вооружения Сара Эбботт.

Следующим этапом разработки станет интеграция системы с кораблями ВМС США, что должно расширить её применение в морских операциях.

Оружие США

Накануне стало известно, что в Суэцком канале продолжает находиться атомный суперавианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78). Его нахождение в море является рекордом - 299 дней, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что ВМС США намерены провести масштабное перевооружение боевых кораблей зенитными ракетами Patriot PAC-3 MSE. В проекте бюджета на следующий бюджетный год запланировано направить на эту программу около 1,7 млрд долларов и закупить более 400 ракет.

