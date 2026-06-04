Рубио сделал новое заявление о помощи на $400 млн для Украины

Он заинтриговал анонсом хороших новостей.

Из США вскоре поступят новости о выделении $400 млн военной помощи Украине.

Такой анонс сделал госсекретарь США Марко Рубио во время заседания подкомитета Сената США, передает Reuters. Он напомнил, что эту сумму утвердил Конгресс, но ее выделение заблокировал Пентагон.

"Сейчас это проходит межведомственную процедуру", – уточнил он.

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Других подробностей госсекретарь не представил.

Незадолго до заявления Рубио влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Пентагон намеренно задерживает предоставление Украине этих $400 млн и они фактически "застряли" внутри оборонного ведомства.

После критики глава Пентагона Пит Хагсет на слушаниях в Конгрессе объявил, что его ведомство официально разблокировало пакет помощи и "средства были высвобождены по состоянию на вчера". Чиновники Пентагона не смогли объяснить причины задержки денег для Украины, что вызвало волну возмущения в Конгрессе.

Задержка помощи США для Украины

Ранее Конгресс одобрил помощь на этот год для Украины на сумму $400 млн в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Еще $400 млн по этой же программе заложено на 2027 год.

А в конце мая американские конгрессмены призвали срочно предоставить Украине больше ракет для ПВО.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk и сопутствующего оборудования иностранным военным компаниям на сумму $108 млн.

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