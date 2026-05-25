Ситуация для Украины в войне сейчас лучше, чем когда-либо, - Стубб

По его словам, поддержка войны в России снижается, и Украина сейчас имеет преимущество.

Президент Финляндии Александр Стубб крайне оптимистично оценил ситуацию на фронте в Украине, заявив, что ситуация для украинской стороны сейчас "выглядит намного лучше, чем когда-либо". Об этом он сказал в интервью Yle.

Он также описал этапы войны тремя периодами.

"Первый год этой войны был борьбой за выживание для Украины. После этого – три года стойкости. Теперь это чистая математика", - отметил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас на одного павшего украинского солдата приходится восемь погибших россиян.

"Кроме того, поддержка войны в России снижается, так что Украина сейчас имеет преимущество", - отметил он.

Украина переламывает ситуацию в свою пользу

The Economist писал, что Украина наносит России все больший ущерб практически по всем показателям. В частности, издание отметило ситуацию на фронте, где Силы обороны впервые с 2023 года смогли восстановить контроль над большей территорией, чем захватили оккупанты.

А The Telegraph отмечает, что даже потенциальное завершение войны на условиях Кремля уже не позволит России вернуть прежнее геополитическое влияние. По его мнению, пока нет признаков готовности российских элит открыто выступить против Путина, однако политическая ситуация в России может измениться неожиданно – так же, как это произошло во время падения династии Романовых в 1917 году.

