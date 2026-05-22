США одобрили продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawkи сопутствующего оборудования иностранным военным компаниям на сумму $108,1 млн.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. "Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", - прокомментировали решение в Госдепе.

Там отметили, что эта продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее средствами для проведения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности за счет более мощной интегрированной системы противовоздушной обороны.

Напомним, Hawk – американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности, разрабатываемый для уничтожения самолетов. Позже его доработали для перехвата ракет в полете.

На вооружение в США комплекс был принят в 1960 году. С тех пор ЗРК неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу устареть.

Продажа комплексов Hawk Украине

Прошлым летом Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму $322 млн. Была предусмотрена продажа ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования на сумму около $172 млн.

Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели комплексом в 85%.

