Американские конгрессмены призвали срочно передать Украине больше ракет для ПВО, - Reuters

По словам Блюменталя, оба конгрессмена по возвращении в Вашингтон будут лоббировать предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны и ужесточение санкций против России.

Правительство США должно положительно отреагировать на просьбу президента Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных зенитных ракет для защиты столицы Украины от угрозы эскалации российских бомбардировок. Как пишет Reuters, об этом заявили два американских конгрессмена.

После встречи с Зеленским в Киеве сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что Соединенные Штаты неоднократно в прошлом выполняли просьбы Киева о предоставлении дополнительных вооружений.

"Я надеюсь и ожидаю, что Америка положительно отреагирует на эту просьбу", - сказал он, выступая вместе с конгрессменом Джимом Хаймсом, также демократом.

Видео дня

По словам Блюменталя, оба конгрессмена по возвращении в Вашингтон будут лоббировать предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны и ужесточение санкций против России:

"Нашей миссией по возвращении будет обеспечение Украины средствами для выполнения этой задачи".

Издание напомнило, чтосС момента вступления Трампа в должность Украина закупает противотанковые ракеты Patriot в рамках инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), финансируемой ее европейскими союзниками.

Хаймс, ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, заявил, что переговоры в Вашингтоне о военной поддержке Украины осложняются войной США против Ирана, которая истощает ценные ресурсы.

"Эту войну необходимо завершить вчера по многим причинам, в том числе потому, что материалы, которые сейчас используются в Персидском заливе, должны быть использованы для нашей обороны и должны быть предоставлены Украине", - сказал он.

Письмо Зеленского Трампу

В понедельник Россия предупредила иностранцев и дипломатов о необходимости покинуть Киев и заявила, что начнет "систематические удары" по целям в украинской столице. В ходе своего последнего массированного удара в воскресенье Россия применила 30 баллистических ракет против Украины, и было сбито только 11 из них.

На этой неделе Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и членам Конгресса США с просьбой о предоставлении дополнительных систем Patriot и перехватчиков - единственного эффективного средства защиты от российских баллистических ракет в арсенале Украины.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку, но отметил, что темпы поставок ракет-перехватчиков в рамках PURL больше не соответствуют масштабам угрозы в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: