Вице-премьер Италии цинично требует от Зеленского пойти на 'мир' с РФ: в МИД отреагировали

В украинском МИД посоветовали Сальвини обращаться к Путину.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. На это уже отреагировал украинский МИД.

Сальвини в своем посте в сети Х заявил, что Зеленский проигрывает войну, и ему "придется выбирать между поражением и разгромом".

"Мы слышали Зеленского, который после всех полученных денег, усилий и помощи все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом", - написал итальянский чиновник.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ напомнил, что в одной из самых кровавых битв Второй мировой войны - под Монте-Кассино - приняли участие от 3000 до 5000 украинцев, которые, по его словам, "не выбирали "между поражением и разгромом", хотя победа порой казалась далекой".

"Они боролись бок о бок с другими союзниками, потому что на кону стояла свобода Италии и всей Европы. Какой бы тяжелой ни была борьба Украины сегодня, она так же важна, как и 80 лет назад", - написал представитель МИД.

Он выразил благодарность Италии и итальянцам, которые, в отличие от Сальвини, "понимают, что судьба мира в Европе решается на поле боя в Украине".

"Если господин вице-премьер-министр обеспокоен мирным соглашением, советуем ему обращаться не к президенту Украины - страны, которая защищается от агрессии, - а к Путину, который развязал эту войну", - написал Тихий.

Другие заявления Сальвини

Как сообщал ранее УНИАН, в 2024 году вице-премьер Италии назвал президента Франции Эммануэля Макрона "сумасшедшим" после того, как тот взял на себя лидерство в вопросе возможной отправки западных войск в Украину. "Я говорю ему: Макрон, ты иди и воюй, но не зли итальянцев, которые хотят жить в мире. Никогда ни одна итальянская пуля или бомба не попадет в Россию, мы не хотим Третьей мировой войны на нашем пороге", - заявил Сальвини.

Через год он снова набросился на Макрона из-за идеи с отправкой миротворцев в Украину. "Если хотите, езжайте туда. Надевайте шлем, куртку, берите винтовку и отправляйтесь в Украину", - говорил Сальвини журналистам о президенте Франции.

Также он объяснял, почему пожал руку российскому послу Алексею Парамонову во время одного из дипломатических мероприятий. Он говорил, что на мероприятии было много дипломатов из разных стран, и все они приветствовали друг друга, поэтому и он решил поздороваться. "Я поздоровался с российским послом, но также с испанским послом и многими другими... как это и должно быть, если ты хочешь иметь хорошие отношения и если тебе важен диалог", - оправдался Сальвини.

