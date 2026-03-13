Рассказываем, как удобрять гортензии весной, чтобы получить огромные соцветия.

Гортензии только начинают завоевывать наши сады, ведь их пышные соцветия не могут не впечатлять. Среди многообразия сортов точно найдется тот, который придется вам по душе. Но, чтобы цветы были крупными и красивыми, их нужно правильно удобрять, а еще важнее - выбрать для этого подходящее время. Рассказываем, чем удобрить гортензии весной и когда лучше это делать, чтобы они порадовали вас щедрым цветением.

Когда и чем подкормить гортензии весной

Гортензии готовятся к весеннему и летнему цветению еще с прошлого года - в конце лета или в начале осени у них формируются цветочные почки. После зимы растению для красивого цветения нужна подкормка - она даст корням необходимые питательные вещества, пишет издание Southern Living.

Лучшее время для весенней подкормки - это начало роста гортензии, когда почки еще не раскрылись. В южных регионах удобрения можно вносить уже с конца февраля.

Самый надежный ориентир - это температура почвы: она должна прогреться до стабильных 10-12°C. Также можно ориентироваться на почки: они должны быть набухшие, но еще не распускаться.

Важно: не спешите удобрять гортензию слишком рано, так как это может стимулировать рост побегов, которые погибнут при возвратных заморозках. И наоборот - слишком поздняя подкормка усилит рост листьев в ущерб цветению.

Выбирая оптимальное время для подкормки любимых цветов, можно также ориентироваться на тип гортензии:

цветущие на прошлогодних побегах (старая древесина) - например, гортензии дуболистные, вьющиеся, горные, крупнолистные - удобрять лучше ранней весной, когда почва прогрелась до ~10°C;

побегах (старая древесина) - например, гортензии дуболистные, вьющиеся, горные, крупнолистные - удобрять лучше ранней весной, когда почва прогрелась до ~10°C; цветущие на новых побегах (новая древесина) - метельчатые и гладколистные сорта - удобряют после появления новых побегов. Эти гортензии хорошо переносят более концентрированные удобрения, что помогает увеличить размер соцветий.

Если говорить о том, чем удобрить гортензии ранней весной, то это могут быть как специальные сбалансированные удобрения из магазина, так и обычный компост.

Главное правило - следовать принципу "Не навреди":

вносите удобрения умеренно: на каждый 30 см куста - около 1 столовой ложки гранул, для больших кустов понадобится примерно 2 стакана;

рассыпайте удобрение по земле вокруг кроны или у внешних ветвей, но ни в коем случае не на листья и не на ствол, а после хорошо полейте.

попробуйте гранулы с медленным высвобождением - они будут питать растения несколько месяцев, жидкие удобрения действуют быстро, но смываются водой, поэтому они полезны для экстренной подпитки.

И, как уже говорили выше, если почва у вас плодородная, то первые в списке того, чем подкормить гортензии ранней весной, - органический компост или перепревший навоз.

Чего не следует делать при подкормке:

вносить слишком много удобрений - это даст ожог корней и листьев;

использовать удобрения с большим количеством азота - куст даст много листьев и мало цветов;

вносить удобрения на листья или ствол без полива после - погубите растение.

И еще один маленький секрет: уровень кислотности или pH почвы помогает определить, будут ли эти сорта розовыми или голубыми. Хотите голубые цветы - внесите ранней весной сульфат алюминия, хотите розовые - вносите садовую известь.

После подкормки куст можно замульчировать - мульча поможет сохранить влагу и питательные вещества. Если прогнозируются заморозки, укутайте кусты мешковиной.

