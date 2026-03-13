Гортензии только начинают завоевывать наши сады, ведь их пышные соцветия не могут не впечатлять. Среди многообразия сортов точно найдется тот, который придется вам по душе. Но, чтобы цветы были крупными и красивыми, их нужно правильно удобрять, а еще важнее - выбрать для этого подходящее время. Рассказываем, чем удобрить гортензии весной и когда лучше это делать, чтобы они порадовали вас щедрым цветением.
Ранее мы рассказывали, какие цветы можно посадить в марте в саду - будут цвести все лето.
Когда и чем подкормить гортензии весной
Гортензии готовятся к весеннему и летнему цветению еще с прошлого года - в конце лета или в начале осени у них формируются цветочные почки. После зимы растению для красивого цветения нужна подкормка - она даст корням необходимые питательные вещества, пишет издание Southern Living.
Лучшее время для весенней подкормки - это начало роста гортензии, когда почки еще не раскрылись. В южных регионах удобрения можно вносить уже с конца февраля.
Самый надежный ориентир - это температура почвы: она должна прогреться до стабильных 10-12°C. Также можно ориентироваться на почки: они должны быть набухшие, но еще не распускаться.
Важно: не спешите удобрять гортензию слишком рано, так как это может стимулировать рост побегов, которые погибнут при возвратных заморозках. И наоборот - слишком поздняя подкормка усилит рост листьев в ущерб цветению.
Выбирая оптимальное время для подкормки любимых цветов, можно также ориентироваться на тип гортензии:
- цветущие на прошлогодних побегах (старая древесина) - например, гортензии дуболистные, вьющиеся, горные, крупнолистные - удобрять лучше ранней весной, когда почва прогрелась до ~10°C;
- цветущие на новых побегах (новая древесина) - метельчатые и гладколистные сорта - удобряют после появления новых побегов. Эти гортензии хорошо переносят более концентрированные удобрения, что помогает увеличить размер соцветий.
Если говорить о том, чем удобрить гортензии ранней весной, то это могут быть как специальные сбалансированные удобрения из магазина, так и обычный компост.
Главное правило - следовать принципу "Не навреди":
- вносите удобрения умеренно: на каждый 30 см куста - около 1 столовой ложки гранул, для больших кустов понадобится примерно 2 стакана;
- рассыпайте удобрение по земле вокруг кроны или у внешних ветвей, но ни в коем случае не на листья и не на ствол, а после хорошо полейте.
- попробуйте гранулы с медленным высвобождением - они будут питать растения несколько месяцев, жидкие удобрения действуют быстро, но смываются водой, поэтому они полезны для экстренной подпитки.
И, как уже говорили выше, если почва у вас плодородная, то первые в списке того, чем подкормить гортензии ранней весной, - органический компост или перепревший навоз.
Чего не следует делать при подкормке:
- вносить слишком много удобрений - это даст ожог корней и листьев;
- использовать удобрения с большим количеством азота - куст даст много листьев и мало цветов;
- вносить удобрения на листья или ствол без полива после - погубите растение.
И еще один маленький секрет: уровень кислотности или pH почвы помогает определить, будут ли эти сорта розовыми или голубыми. Хотите голубые цветы - внесите ранней весной сульфат алюминия, хотите розовые - вносите садовую известь.
После подкормки куст можно замульчировать - мульча поможет сохранить влагу и питательные вещества. Если прогнозируются заморозки, укутайте кусты мешковиной.