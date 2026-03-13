Можно с осторожностью предположить, что Украине передали несколько тестовых роботов Phantom MK-1.

Украина получила для испытаний гуманоидных роботов Phantom. Об этом сообщает Time, который пообщался с разработчиками новинки, американской компанией Foundation.

"В феврале в Украину отправили два Phantom – сначала для поддержки разведки на передовой. В то же время компания Foundation также готовит этих роботов к возможному применению в боевых условиях для Пентагона", – сообщает Time.

Соучредитель компании Майк Леблан говорит, что опыт, полученный в Украине, только укрепил его убеждение в важности гуманоидных роботов-бойцов. Он подчеркнул, что война в Украине существенно отличается от конфликтов прошлых лет.

"Это настоящая война роботов, где робот (имеются в виду дроны, – УНИАН) является основным бойцом, а люди – его поддержкой. Это полная противоположность тому, что было, когда я был в Афганистане: там люди были всем, а у нас были лишь вспомогательными средствами", – отмечает Леблан.

Он считает, что гуманоидные роботы могут быть чрезвычайно полезны для доставки припасов и проведения разведки, особенно в местах, куда обычные дроны не могут добраться – например, в бункерах.

Имея тепловой сигнал, похожий на человеческий, роботы Phantom также могут сбивать с толку противника. Леблан добавил, что цель заключается в том, чтобы робот мог использовать "любое оружие, доступное человеку". Таким образом, речь идет о возможной очередной революции в войне.

Не все так просто

Эксперты отмечают, что сегодня гуманоидные роботы имеют много недостатков – слишком много, чтобы их можно было использовать в бою вместе с людьми.

Гуманоидные роботы остаются тяжелыми и дорогими, требуют регулярной подзарядки, могут выходить из строя и нередко теряют равновесие. Движение такого робота обеспечивают около 20 двигателей, и каждый из них должен работать безупречно, что сложно обеспечить в условиях войны.

Еще одним серьезным риском является способность гуманоида правильно оценивать обстановку. Вызывает беспокойство то, что искусственный интеллект до сих пор не совершенен, так что он может представлять угрозу не только противникам, но и союзникам.

Сами разработчики постоянно совершенствуют свою новинку. Уже в апреле ожидается появление Phantom MK-2, который получит ряд обновлений: сниженный риск короткого замыкания, водонепроницаемый корпус, более мощные аккумуляторные блоки и способность перевозить грузы весом до 80 кг.

