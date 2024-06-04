'Ты иди и воюй в Украине': вице-премьер Италии назвал Макрона 'сумасшедшим'

В Италии предложили французскому президенту Эммануэлю Макрону самому поехать воевать в Украину.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время выступления в Бари, передает Gazzetta Matin.
"Я говорю ему: Макрон, ты иди и воюй, но не зли итальянцев, которые хотят жить в мире. Никогда ни одна итальянская пуля или бомба не попадет в Россию, мы не хотим Третьей мировой войны на нашем пороге", - заявил Сальвини.Видео дня
"Я приведу вам пример войны: если бы мы уступили суверенитет в военной сфере Европейскому Союзу и имели бы единую европейскую оборону, завтра Макрон и такие сумасшедшие, как он, отправят наших детей на бойню. Президент Республики является гарантом Конституции, которая требует от нас отказаться от войны. Мы ненавидим войну", - добавил он.
Отправка военных в Украину: что известно
Макрон взял на себя лидерство в вопросе возможной отправки иностранных войск в Украину. Он заявлял, что Париж будет вынужден обсудить это, если россияне прорвут фронт и Киев обратится за помощью.
Сначала большинство стран высказалось против такой идеи, однако впоследствии ряд союзников Украины сообщили о готовности отправить инструкторов.
Недавно главнокомандующий ВСУ приветствовал французскую инициативу направить инструкторов для подготовки украинских военных. Впоследствии в Минобороны отметили, что обсуждения еще продолжаются.