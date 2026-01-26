Зеленский убрал Малюка из состава СНБО и добавил туда двух министров

Он также постановил выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств - участников СНГ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в соответствующем указе президента №80/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Указом, который вступает в силу со дня его опубликования, предусматривается утвердить в персональном составе СНБО Дениса Шмыгаля, первого вице-премьер-министра Украины - министра энергетики Украины и Михаила Федорова, министра обороны Украины.

Кроме того, этим указом предусматривается вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Василия Малюка, который ранее занимал должность главы Службы безопасности Украины.

Другие указы президента

Другим своим указом, №82/2026, Зеленский постановил выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств - участниц Содружества Независимых Государств, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве.

Назначение новых министров

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины назначила Шмыгаля первым вице-премьером - министром энергетики Украины. Во время своего выступления он назвал три основных приоритета на новой должности, среди которых, в частности, восстановление.

Речь идет о восстановлении генерации, подстанций, распределительных сетей; формировании резерва мощностей и оборудования.

Кроме того, в тот же день ВР назначила Федорова на должность министра обороны Украины. Перед голосованием за свое назначение он подчеркнул, что сейчас нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, поэтому необходимы комплексные изменения.

