Распределенная генерация - это наиболее устойчивое решение для Украины, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Строительство распределенной генерации - это самое устойчивое и самое стабильное решение для Украины. Об этом в комментарии NV заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что к следующей зиме необходимо хотя бы частично восстановить разрушенные объекты генерации и построить новые.

"Параллельно с поставкой оборудования на тепловые электростанции мы должны строить больше распределенной генерации. На сегодняшний день это самое устойчивое и стабильное решение для Украины", – подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК сейчас ведет подготовку к строительству ветроэлектростанции мощностью 650 МВт, которая станет крупнейшей наземной ВЭС в Европе.

Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.