Миллиарды в тени: как казино, попавшие под санкции, опустошают украинский бюджет, – СМИ

Оборот онлайн-казино в Украине еще в 2023 году превысил 55,6 млрд грн – и это лишь видимая часть рынка. Однако, по оценкам СБУ, в государственный бюджет реально поступает не более 1% от реального объема отрасли, который достигает 180 млрд грн в год. Правоохранители сообщают о громких разоблачениях, регуляторы меняют вывески, а схемы – остаются.

Подробный анализ схем обхода санкций и сокрытия доходов в игорном бизнесе опубликовало издание СтопКор.

Легализация игорного рынка в 2020 году должна была открыть новую страницу в регулировании отрасли. Вместо этого уже в 2022-м парламент ввел для операторов упрощенное налогообложение – 2% от дохода. Этим воспользовались как минимум восемь компаний, среди которых – Parimatch. По данным Forbes Ukraine, после перехода на новый режим ежедневные налоговые платежи компании упали с 200 000 грн до примерно 23 000 грн.

Видео дня

Parimatch: 22 миллиарда разницы между претензиями и "урегулированием"

В марте 2023 года президент Зеленский подписал указ о санкциях против структур Parimatch – на 50 лет. Основанием стали подозрения в продолжении работы на рынках России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения. На счетах заморозили 250 млн грн клиентских средств.

Общий налоговый долг компании в рамках расследования оценивался в 23 млрд грн. В том числе через схему мискодинга Parimatch мог скрывать до 10 млрд грн оборота ежемесячно.

Однако в августе 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило: подсанкционный букмекер добровольно возместил 1,07 млрд грн. Арифметика неумолима: разница между задекларированными претензиями и фактическим "урегулированием" – более 22 млрд грн.

По данным расследования СтопКору, Parimatch, несмотря на формальное закрытие, сохранил присутствие на украинском рынке через связанные структуры. Технический анализ выявил общую платформу с казино BuddyBet и PariWin – от единого мобильного приложения до общего оператора, зарегистрированного на Кюрасао.

Новый регулятор, старые проблемы

После скандальной дискредитации КРАИЛ – регулятора, выдававшего лицензии компаниям с российскими связями, – власть ликвидировала Комиссию и 21 марта 2025 года учредила государственное агентство "ПлейСити" (PlayCity). Новую структуру подчинили Минцифры, а среди заявленных целей – борьба с теневым рынком, цифровизация лицензирования и антикоррупционная очистка отрасли.

Определенный технический прогресс есть: с августа 2025 года PlayCity запустило систему отслеживания нелегальных платформ, благодаря которой заблокировали более 1180 нелегальных казино. Но система имеет критические структурные уязвимости: решение о блокировке принимает не регулятор, а Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций, которая затем направляет его провайдерам. Весь цикл занимает до 9 дней. За это время нелегальные операторы успевают развернуть новые "зеркала".

Три независимых исследования – Kantar, Gradus и Factum, проведенные в августе–сентябре 2025 года, зафиксировали: нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% всего рынка. В денежном выражении – при легальном обороте 59,6 млрд грн – теневой рынок достигает от 37,7 до 66,5 млрд грн в год.

По оценкам СБУ, предоставленным парламентской следственной комиссии, реальный объем игорного рынка – до 180 млрд грн в год. И лишь около 1% этой суммы поступает в государственный бюджет.

Отдельно – об операторах с "российским следом". По оценкам Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), 90% нелегальных платформ имеют корни или аффилиации в России. Фактически теневой рынок – это не только упущенные бюджетные поступления, но и канал, по которому средства украинцев оттекают в структуры, связанные со страной-агрессором.

Институт соглашений: лазейка или система?

Ответ на вопрос о "мягкости" правосудия часто кроется в механизме статьи 469 УПК Украины – соглашениях о признании вины. В теории этот инструмент ускоряет судопроизводство и гарантирует возмещение ущерба. На практике – демонстрирует опасный дисбаланс.

Эксперты называют три необходимых условия для реального перелома:

прозрачный аудит всех закрытых или "зависших" производств в отношении игорного бизнеса;

пересмотр практики соглашений по делам с многомиллионными убытками, где компенсация не покрывает и 10% ущерба;

реальная конфискация активов – а не временные аресты счетов, которые затем "тихо" снимаются.

