В 2014 году Сальвини поддержал аннексию Крыма Россией.

МИД Франции вызвало итальянского посла после того, как вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал президента Эмманюэля Макрона за предложение отправить в Украину европейских солдат. Об этом пишет Le Monde.

"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно в отношении неизменной поддержки Украины", - сообщил дипломатический источник агентству Reuters.

В издании отметили, что Сальвини является правым популистом, который уже не первый раз критикует Макрона. Больше всего итальянского вице-премьера беспокоит позиция президента Франции по поддержке Украины..

Видео дня

"Если хотите, езжайте туда. Надевайте шлем, куртку, берите винтовку и отправляйтесь в Украину", - говорил Сальвини журналистам о Макроне.

Кроме того, в марте вице-премьер Италии назвал Макрона "сумасшедшим", когда президент Франции, выразив протест идее создания европейской армии, которой будет "командовать" французский президент. Тогда МИД Франции также вызвало итальянского посла.

В издании напомнили, что в 2014 году Сальвини поддержал аннексию Крыма Россией и даже фотографировался в майке с изображением российского диктатора Владимира Путина на фоне Красной площади. В 2017 году его партия "Лига" заключила соглашение с "Единой Россией".

Журналисты подчеркнули, что отношения между Францией и Италией заметно ухудшились еще в 2023 году после отмены двустороннего саммита министров иностранных дел. Причиной стали резкие высказывания тогдашнего министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в адрес нынешнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони по поводу ее позиции в вопросе нелегальной миграции.

Напряженность между странами в мае вновь возросла, когда Макрон обвинил главу исполнительной власти Италии в распространении ложной информации о действиях Франции в Украине.

Макрон резко высказался о Путине - что известно

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал российского диктатора Владимира Путина "людоедом". Он также призвал европейцев "не быть наивными" перед лицом России.

По словам Макрона, страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона мужчин, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь. Он подчеркнул, что Путину необходимо продолжать войну для собственного выживания.

Вас также могут заинтересовать новости: