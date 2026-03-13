Какой смартфон среднего класса выбрать в 2026 году: эксперты составили топ лучших

Рынок смартфонов среднего класса продолжает стремительно развиваться: устройства в диапазоне $300-$700 (13-30 тыс. грн) все чаще предлагают функции и производительность, которые еще недавно были доступны только флагманам.

Эксперты Tech Advisor составили список лучших моделей среднего сегмента, которые предлагают оптимальный баланс цены, производительности и функциональности.

По итогам тестирования, лидером рейтинга стал Galaxy S25 FE – смартфон, который максимально приближен к флагманской линейке, но стоит заметно дешевле. Он сочетает премиальный дизайн, высокую производительность и длительную программную поддержку.

Видео дня

Модель оснащена большим 6,7-дюймовым дисплеем, мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором 5000 мАч, который обеспечивает достойную автономность. Также смартфон получил качественные основные и селфи-камеры, а получать обновления он будет вплоть до 2032 года.

Лучшим по программному обеспечению среди смартфонов среднего уровня признан Pixel 9a. Главным преимуществом модели остается "чистый" Android и длительная поддержка обновлений – также до семи лет. Основная камера на 48 Мп обеспечивает почти флагманское качество.

Если важна максимальная выгода, эксперты рекомендуют Nothing Phone (3a). При цене около 350 долларов устройство предлагает оригинальный дизайн с полупрозрачной задней панелью и фирменной подсветкой Glyph. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, оснащен 6,77-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц и батареей на 5000 мАч.

В список также вошли:

OnePlus 15R – самый мощный смартфон среднего сегмента. Модель оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7400 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Xiaomi 15T Pro – смартфон с лучшим "железом". Он получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 9400+ и продвинутый набор камер с перископическим телеобъективом. По уровню характеристик модель практически не уступает флагманам.

Poco F8 Pro – мощный смартфон с быстрой зарядкой с доступным ценником. Также авторы хвалят качественный дисплей и хорошие стереодинамики.

Motorola Edge 60 Pro – лучший с точки зрения дизайна. Этот смартфон ориентирован на пользователей, которым важен внешний вид девайса.

Galaxy A56 – сбалансированный средний класс для фанатов Samsung и тем, кому важны ИИ-функции.

Red Magic 11 Pro – лучший вариант для мобильного гейминга. Однако камеры и программное обеспечение уступают обычным смартфонам.

iPhone 17e – самый доступный современный iPhone.

Если бюджет поменьше, эксперты выбрали три лучших бюджетных телефона на рынке. Все они предлагают отличную производительность, долговечные аккумуляторы, современные экраны и камеры, которые раньше были доступны только в дорогих моделях.

Ранее Meizu объявила, что компания сворачивает производство смартфонов. Одной из ключевых причин называется дефицит памяти и рост цен на комплектующие.

