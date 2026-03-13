Графики отключений на 14 марта: когда не будет света в субботу

Электроэнергию будут отключать только в вечерние часы.

В субботу, 14 марта, почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины. Время их действия будет ограничено вечерними часами - с 17:00 до 22:00. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Также с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ограничения подачи электроэнергии вводят из-за последствий ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Аварийно-восстановительные работы на объектах продолжаются.

В "Укрэнерго" предупреждают, что в случае форс-мажорных обстоятельств почасовые графики могут оперативно меняться. Для уточнения актуальной информации следует обращаться к официальным сайтам облэнерго.

Новость дополняется...

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме Украины стабилизирована. На пике потребления дефицит электроэнергии колеблется в пределах 1 ГВт. Таким образом, в некоторых регионах отключения электроэнергии уже не применяются, тогда как в других действует только одна или полторы очереди ограничений.

В апреле дефицит электроэнергии в Украине должен стать еще менее ощутимым с завершением отопительного сезона и за счет активной генерации со стороны гидро- и солнечных электростанций, прогнозирует гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

